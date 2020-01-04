Осветитель Ulanzi VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
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Описание
Мощный осветитель типа «светодиодный жезл». Под белым матовым рассеивателем находится 360 светодиодов, из них 120 теплого свечения, 120 холодного и 120 RGB светодиодов, обеспечивающих возможность регулировки цветовой температуры белого света и цветное освещение. Съемные шторки позволяют настраивать угол рассеяния света: от широкого потока (120°) до узкой полосы. Прибор оснащен удобной рукояткой для использования с рук, а также резьбовым гнездом 1/4"-20 для установки на штативы и студийные стойки.
Ulanzi VL360 RGB работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается за 2 часа (USB PD 40 Вт) и обеспечивает приблизительно 1 час работы на максимальной мощности.
Управление осуществляется с помощью 4 кнопок и небольшого цветного экрана. Дистанционного управления у этой модели, к сожалению, нет.
Поскольку прибор обладает высокой мощностью (для своих размеров) при установке мощности на 50% и выше автоматически включаются вентиляторы охлаждения. Они эффективно отводят тепло и работают довольно тихо.
У Ulanzi VL360 RGB имеется 20 предустановленных спецэффектов, таких как спецсигналы полиции, скорой, пожарной машины, фейерверк, мерцание телеэкрана, неисправная лампочка, дискотека, открытый огонь и так далее. Каждый эффект можно дополнительно настроить по скорости, частоте мерцания. Спецэффекты помогут вам создавать по-настоящему творческие видео.
Характеристики
- Тип света: светодиодный жезл
- Мощность: 38 Вт
- Цветовая температура: 2500К ~ 10 000К
- Индекс CRI: 94
- Регулировка мощности: 0-100%, плавная
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 14.8В 3400 мАч 50.3 Втч, около 1 часа работы на максимальной мощности
- Работа от сети: зарядка или постоянное питание через USB-C (40 Вт)
- Система охлаждения: активная (вентиляторы)
- Тип крепления: 1/4"-20
- Вес: 850 г
- Размеры: 55.4 х 8.5 х 5.2 см
- Комплектация: осветитель, шторки, кабель USB-C, чехол, инструкция
- Страна производства: Китай