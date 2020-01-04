Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Осветитель Ulanzi VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт

  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
  • VL360 RGB, 2500-10000К, 38 Вт
Код товара:УТ-00079122
Артикул:L058GBB2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Мощный осветитель типа «светодиодный жезл». Под белым матовым рассеивателем находится 360 светодиодов, из них 120 теплого свечения, 120 холодного и 120 RGB светодиодов, обеспечивающих возможность регулировки цветовой температуры белого света и цветное освещение. Съемные шторки позволяют настраивать угол рассеяния света: от широкого потока (120°) до узкой полосы. Прибор оснащен удобной рукояткой для использования с рук, а также резьбовым гнездом 1/4"-20 для установки на штативы и студийные стойки.

Ulanzi VL360 RGB работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается за 2 часа (USB PD 40 Вт) и обеспечивает приблизительно 1 час работы на максимальной мощности.

Управление осуществляется с помощью 4 кнопок и небольшого цветного экрана. Дистанционного управления у этой модели, к сожалению, нет.

Поскольку прибор обладает высокой мощностью (для своих размеров) при установке мощности на 50% и выше автоматически включаются вентиляторы охлаждения. Они эффективно отводят тепло и работают довольно тихо.

У Ulanzi VL360 RGB имеется 20 предустановленных спецэффектов, таких как спецсигналы полиции, скорой, пожарной машины, фейерверк, мерцание телеэкрана, неисправная лампочка, дискотека, открытый огонь и так далее. Каждый эффект можно дополнительно настроить по скорости, частоте мерцания. Спецэффекты помогут вам создавать по-настоящему творческие видео.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный жезл
  • Мощность: 38 Вт
  • Цветовая температура: 2500К ~ 10 000К
  • Индекс CRI: 94
  • Регулировка мощности: 0-100%, плавная
  • Угол освещения: 120°
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 14.8В 3400 мАч 50.3 Втч, около 1 часа работы на максимальной мощности
  • Работа от сети: зарядка или постоянное питание через USB-C (40 Вт)
  • Система охлаждения: активная (вентиляторы)
  • Тип крепления: 1/4"-20
  • Вес: 850 г
  • Размеры: 55.4 х 8.5 х 5.2 см
  • Комплектация: осветитель, шторки, кабель USB-C, чехол, инструкция
  • Страна производства: Китай