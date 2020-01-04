Мощный осветитель типа «светодиодный жезл». Под белым матовым рассеивателем находится 360 светодиодов, из них 120 теплого свечения, 120 холодного и 120 RGB светодиодов, обеспечивающих возможность регулировки цветовой температуры белого света и цветное освещение. Съемные шторки позволяют настраивать угол рассеяния света: от широкого потока (120°) до узкой полосы. Прибор оснащен удобной рукояткой для использования с рук, а также резьбовым гнездом 1/4"-20 для установки на штативы и студийные стойки.

Ulanzi VL360 RGB работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается за 2 часа (USB PD 40 Вт) и обеспечивает приблизительно 1 час работы на максимальной мощности.

Управление осуществляется с помощью 4 кнопок и небольшого цветного экрана. Дистанционного управления у этой модели, к сожалению, нет.

Поскольку прибор обладает высокой мощностью (для своих размеров) при установке мощности на 50% и выше автоматически включаются вентиляторы охлаждения. Они эффективно отводят тепло и работают довольно тихо.

У Ulanzi VL360 RGB имеется 20 предустановленных спецэффектов, таких как спецсигналы полиции, скорой, пожарной машины, фейерверк, мерцание телеэкрана, неисправная лампочка, дискотека, открытый огонь и так далее. Каждый эффект можно дополнительно настроить по скорости, частоте мерцания. Спецэффекты помогут вам создавать по-настоящему творческие видео.

Характеристики