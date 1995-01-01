Ulanzi VIJIM LS24 – универсальный настольный держатель-пантограф для различного оборудования. Винт с резьбой 1/4", переходники на резьбу 3/8" и 5/8", а также адаптер для экшен-камер и зажим для телефона позволяют установить на него практически любой оборудование весом до 1.5 кг: микрофоны, осветители, камеры, смартфоны и так далее. Крепится на столешницу толщиной до 50 мм. Конструкция из 4 секций с пружинным контрбалансом позволяет свободно регулировать положение установленного устройства, при этом держатель не занимает пространство на столе.

При установке осветителей или микрофонов кабели можно провести прямо внутри пантографа, чтобы они не болтались снаружи.

Комплектация: