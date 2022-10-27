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Микрофон Sony ECM-LV1, петличный, стерео, 3.5 мм
3 990 ₽
Микрофоны Olympus ME30W, набор для конференций
Микрофон Leica накамерный, с держателем
Микрофон Sony ECM-GZ1M, направленный, варио, моно, MI интерфейс (уцененный)
9 990 ₽
Микрофон Sony ECM-B1M, направленный, цифровой, MI интерфейс
39 990 ₽
Микрофон Sony ECM-XYST1M, стерео
14 990 ₽
Микрофон Sony ECM-GZ1M, направленный, варио, моно, MI интерфейс
Микрофон Sony ECM-AW4, беспроводной, Bluetooth
Беспроводной микрофон Sony ECM-W2BT, Bluetooth
24 990 ₽
Аудиоадаптер + микрофон Sony XLR-K3M
89 990 ₽
Микрофон Fujimi FJ-LAV ONE, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS
Микрофон Fujimi FJ-LAV ONE, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS (уцененный)
490 ₽
Микрофон Fujimi FJ-LAV TWO, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRRS
Микрофон Boya BY-UM2 Гибкий, 3,5 мм разъём TRS
Микрофон Boya BY-UM4, всенаправленный, 3.5 мм разъём TRRS
Микрофон Boya BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS
Микрофон Boya BY-A100, всенаправленный, моно, 3.5 мм TRRS (уцененный)
990 ₽
Микрофон Boya BY-DM200, для смартфонов Apple, стерео, Lightning
Микрофон Boya BY-MM1, направленный, моно, 3.5 мм
Микрофон Boya BY-MM1+, направленный, моно, 3.5 мм
Микрофон Boya BY-MM1 PRO, двунаправленный, моно, 3.5 мм
Микрофон Boya BY-VM01, направленный, моно, 3.5 мм
Комплект оборудования Godox VK2-AX для смартфона: миништатив, микрофон, осветитель
5 920 ₽
Микрофон Boya BY-BM3030, направленный, моно, 3.5 мм
Микрофон Boya BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
Микрофон Boya BY-M1S, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS / TRRS
Микрофон Boya BY-M1DM, петличный, двойной, универсальный (TRS / TRRS)
Микрофон Boya BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS
Микрофон Boya BY-M1Pro, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS (уцененный)
2 090 ₽
Микрофон Boya BY-M2, петличный, всенаправленный, для Apple iPhone
Микрофон Boya BY-M2, петличный, всенаправленный, для Apple iPhone (уцененный)
3 290 ₽
3 490 ₽