Осветитель Ulanzi Vijim K13, 10", 9 Вт, 2700-5800К, с креплением к столу
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Характеристики
Описание
Светодиодная панель круглой формы Ulanzi Vijim K13 хорошо подходит для организации домашней стрим-студии благодаря настольному креплению, которое идет в комплекте. Струбцина позволяет закрепить осветитель на столешницах толщиной до 58 мм. Телескопическая стойка регулируется по высоте в пределах от 80 до 120 см, а шаровая головка дает возможность вращать и наклонять осветитель.
Благодаря большому размеру (диаметр 26 см) данный осветитель создает мягкое заполняющее освещение, которое убирает с лица все тени и визуально разглаживает все морщинки и складки кожи. Управление осуществляется сенсорными кнопками на лицевой стороне. Вы сможете изменять цветовую температуру: от теплого света (2700К) до холодного дневного (5800К), а также регулировать яркость освещения (5 уровней). Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 7200 мАч обеспечивает длительную работу без доступа к розетке, также возможно постоянное питание от сетевого адаптера 5В 2А через порт USB-C (адаптер не входит в комплект).
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 9 Вт
- Световой поток: 400 лм
- Цветовая температура: 2700К ~ 5800К
- Индекс CRI: 90
- Регулировка мощности: 5 уровней яркости
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 7200 мАч
- Работа от сети: зарядка и постоянное питание через USB-C (сетевой адаптер 5В 2А в комплект не входит)
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: гнездо 1/4", струбцина
- Вес: 1837 г
- Размеры: 262 × 315 × 65.5 мм
- Комплектация: осветитель, шаровая головка, стойка, струбцинный зажим, кабель USB 1.5 м
- Страна производства: Китай