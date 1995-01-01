Светодиодная панель круглой формы Ulanzi Vijim K13 хорошо подходит для организации домашней стрим-студии благодаря настольному креплению, которое идет в комплекте. Струбцина позволяет закрепить осветитель на столешницах толщиной до 58 мм. Телескопическая стойка регулируется по высоте в пределах от 80 до 120 см, а шаровая головка дает возможность вращать и наклонять осветитель.

Благодаря большому размеру (диаметр 26 см) данный осветитель создает мягкое заполняющее освещение, которое убирает с лица все тени и визуально разглаживает все морщинки и складки кожи. Управление осуществляется сенсорными кнопками на лицевой стороне. Вы сможете изменять цветовую температуру: от теплого света (2700К) до холодного дневного (5800К), а также регулировать яркость освещения (5 уровней). Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 7200 мАч обеспечивает длительную работу без доступа к розетке, также возможно постоянное питание от сетевого адаптера 5В 2А через порт USB-C (адаптер не входит в комплект).

Характеристики