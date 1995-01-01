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Осветитель Ulanzi Vijim K13, 10", 9 Вт, 2700-5800К, с креплением к столу

  • Vijim K13, 10", 9 Вт, 2700-5800К, с креплением к столу,
  • Vijim K13, 10", 9 Вт, 2700-5800К, с креплением к столу,
  • Vijim K13, 10", 9 Вт, 2700-5800К, с креплением к столу,
  • Vijim K13, 10", 9 Вт, 2700-5800К, с креплением к столу,
  • Vijim K13, 10", 9 Вт, 2700-5800К, с креплением к столу,
Код товара:УТ-00075232
Артикул:2591

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светодиодная панель круглой формы Ulanzi Vijim K13 хорошо подходит для организации домашней стрим-студии благодаря настольному креплению, которое идет в комплекте. Струбцина позволяет закрепить осветитель на столешницах толщиной до 58 мм. Телескопическая стойка регулируется по высоте в пределах от 80 до 120 см, а шаровая головка дает возможность вращать и наклонять осветитель.

Благодаря большому размеру (диаметр 26 см) данный осветитель создает мягкое заполняющее освещение, которое убирает с лица все тени и визуально разглаживает все морщинки и складки кожи. Управление осуществляется сенсорными кнопками на лицевой стороне. Вы сможете изменять цветовую температуру: от теплого света (2700К) до холодного дневного (5800К), а также регулировать яркость освещения (5 уровней). Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 7200 мАч обеспечивает длительную работу без доступа к розетке, также возможно постоянное питание от сетевого адаптера 5В 2А через порт USB-C (адаптер не входит в комплект).

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 9 Вт
  • Световой поток: 400 лм
  • Цветовая температура: 2700К ~ 5800К
  • Индекс CRI: 90
  • Регулировка мощности: 5 уровней яркости
  • Угол освещения: 120°
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 7200 мАч
  • Работа от сети: зарядка и постоянное питание через USB-C (сетевой адаптер 5В 2А в комплект не входит)
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: гнездо 1/4", струбцина
  • Вес: 1837 г
  • Размеры: 262 × 315 × 65.5 мм
  • Комплектация: осветитель, шаровая головка, стойка, струбцинный зажим, кабель USB 1.5 м
  • Страна производства: Китай