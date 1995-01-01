Головка Ulanzi Video Fast Ball Head предназначена для установки на видеоштативы с диаметром чаши 75 мм. Основание в виде полусферы позволяет быстро исправлять поперечный наклон камеры относительно линии горизонта. Головка обладает встроенными жидкостными картриджами, которые обеспечивают плавное движение камеры. Сопротивление регулируется: 6 шагов для каждой оси: вы можете подобрать соответствующее, исходя из веса камеры и снимаемого сюжета. Также регулируется пружинный контрабаланс: 10 шагов (от 1 до 10 кг). Настроенная система контрбаланса позволяет штативу самому удерживать камеру в любом положении, поэтому оператору не приходится прикладывать силу для ее удержания – это облегчает съемку с панорамированием и наклоном камеры, все движения осуществляются легко и плавно, на кончиках пальцев.

Головка также обладает интересным механизмом быстрой фиксации съемной площадки: площадка не заводится в пазы с торца, а устанавливается сверху вниз, после чего срабатывает пружинный замок, поджимающий ее сбоку, и для надежности она дополнительно прижимается рычажком, в одно движение. Быстросъемная площадка выполнена в форме ласточкиного хвоста по широко распространенному стандарту Manfrotto (ширина основания 50 мм), поэтому вы также можете использовать более длинные площадки этого стандарта. Длинная рукоятка (40 см) может быть установлена как слева, так и справа: для ее крепления используется стандартная «розетка» Arri.

Рядом с основанием головы находится резьбовое гнездо 1/4"-20 с отверстиями под боковые шпильки, в которое можно установить кронштейн для крепления дополнительных аксессуаров: смартфона, монитора, рекордера и так далее.

Характеристики