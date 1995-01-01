Компактная и лёгкая радиосистема Ulanzi UW-MIC 20 с двумя микрофонами. Выпускается в 2 вариантах: USB-C и Lightning. Приемник системы напрямую, без лишних проводов устанавливается в записывающее устройство: смартфон или планшет Apple (устройство имеет сертификацию MFi, распознается автоматически). Дальность действия составляет 100 метров (в условиях прямой линии видимости между приемником и передатчиком). Для подстраховки на случай помех в передатчики можно установить карты формата microSD – аудио будет дублироваться на них, чтобы можно было извлечь и заменить поврежденный фрагмент записи. Передатчики также можно использовать в качестве отдельного, независимого записывающего устройства (карты памяти не входят в комплект).

Встроенный в передатчик микрофон обладает круговой направленностью, поэтому вы можете располагать его на одежде так, как вам удобно: прямо или под углом. На микрофон можно установить ворсовую ветрозащиту – рекомендуем делать это всегда, когда снимаете на улице. Для защиты от постороннего шума в многолюдных местах можно использовать цифровое шумоподавление с 3 уровнями интенсивности.

Для контроля за качеством звука во время записи на приемнике имеется стандартный выход на наушники 3.5 мм. В комплект даже включены простые проводные наушники-вкладыши

Передатчики работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов емкостью 230 мАч, которые могут обеспечить до 8 часов работы. Приемник работает с питанием от подключенного устройства. Для зарядки системы в комплекте идет аккумуляторный кейс: его батареи хватает на 3 полных перезарядки микрофонов, что очень удобно, когда вы находитесь в дороге.

Характеристики:

Дальность действия: 100 м (в условиях прямой линии видимости)

Подключение: Lightning

Запись звука: моно

Задержка: 25 мс

Шумоподавление: 3 уровня

Запись на внутреннюю память: есть (необходимы карты памяти microSD)

Аккумулятор микрофона: 230 мАч, время работы около 8 часов

Аккумулятор кейса: 1500 мАч, около 3 полных перезарядок

Комплектация: