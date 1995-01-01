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Осветитель Ulanzi UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт

  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
  • UA12 12W Column Light, надувной, 2700-6500К, 12 Вт
Код товара:УТ-00079124
Артикул:L092

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ulanzi UA12 – осветитель необычной складной и надувной конструкции. Большая часть корпуса: надувной диффузор с гибкой светодиодной лентой, что позволяет придавать осветителю разные изогнутые формы: если не накачивать его воздухом до предела, он вполне может сворачиваться полукругом, а при полной накачке – работает как световой жезл. Матовый рассеиватель обеспечивает приятный мягкий свет с широким углом освещения и регулируемой температурой белого: от холодного 6500К до теплого 2700К. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI 95) сложные оттенки, такие как тона кожи, передаются естественно и точно.

Встроенный литий-ионный аккумулятор может работать до 75 минут при максимальной мощности (12 Вт). Для зарядки и постоянного питания от сети используйте USB-C порт, расположенный с тыльной стороны, на блоке управления. Несколько кнопок позволяют менять яркость, цветовую температуру, а также переключаться между спецэффектами, которых здесь 12: вспышки, мерцание телеэкрана, неисправная лампочка и так далее. Вся информация отображается на небольшом ЖК-экране, что очень удобно, а вот дистанционного управления у этой модели, к сожалению, нет.

Корпус осветителя защищен от влаги, поэтому им вполне можно пользоваться на улице под дождем. Для установки на стойки и журавли есть несколько вариантов крепления: резьбовой адаптер 1/4"-20, 2 эластичных ремешка и встроенные магниты. Да, на стальные и чугунные конструкции Ulanzi UA12 можно установить без какого-либо дополнительного оборудования. Для приведения в готовность прибор следует накачать – просто губами или с помощью электронасоса (не входит в комплект). После завершения съемки прибор можно сдуть, свернуть и компактно сложить в сумку или даже в карман куртки – он не занимает много места.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный надувной
  • Мощность: 12 Вт
  • Цветовая температура: 2700K~6500K
  • Индекс CRI: 95
  • Регулировка мощности: 0-100%
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный литий-ионный аккумулятор 18 Втч, около 75 минут работы на максимальной мощности, зарядка за 2 часа (5В 3А)
  • Работа от сети: USB-C порт для зарядки и постоянного питания
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: гнездо 1/4"-20 + магниты + ремешки
  • Вес: 220 г
  • Размеры: 60 х 12 см
  • Особые характеристики: защита от пыли и влаги
  • Дата анонса: 2024 г
  • Комплектация: осветитель, магнитный адаптер с гнездом 1/4" на стойку, USB кабель, чехол
  • Страна производства: Китай