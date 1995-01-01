Компактная и легкая 2D головка для видеосъемки. Хорошо подходит для беззеркальных фотоаппаратов, компактных камер, мобильной видеографии. Жидкостные картриджи с фиксированным сопротивлением обеспечивают плавное вращение и наклон камеры во время съемки. Для быстрой установки камеры по линии горизонта на неровной поверхности предусмотрена выравнивающая база, которая может компенсировать наклон до 10°. Быстросъемная площадка выполнена стандарту Ulanzi Uka / Falcon F38 («квадратный Arca Swiss»).

Резьбовое гнездо 1/4", располагающееся сбоку, позволяет установить на головку дополнительные аксессуары: например, небольшой осветитель или накамерный монитор. Внутри головки с помощью магнитов крепится шестигранный ключ. Ручка является съемной, что удобно для транспортировки, а ее розеточное крепление позволяет регулировать наклон (относительно головы) по вашему усмотрению. Головка устанавливается на штативные винты 3/8"-16 или 1/4"-20, это делает ее совместимой с практически всеми штативами и моноподами на рынке. Диаметр основания 37 мм.

Характеристики