Штативная голова Ulanzi U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
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Характеристики
Описание
Компактная и легкая 2D головка для видеосъемки. Хорошо подходит для беззеркальных фотоаппаратов, компактных камер, мобильной видеографии. Жидкостные картриджи с фиксированным сопротивлением обеспечивают плавное вращение и наклон камеры во время съемки. Для быстрой установки камеры по линии горизонта на неровной поверхности предусмотрена выравнивающая база, которая может компенсировать наклон до 10°. Быстросъемная площадка выполнена стандарту Ulanzi Uka / Falcon F38 («квадратный Arca Swiss»).
Резьбовое гнездо 1/4", располагающееся сбоку, позволяет установить на головку дополнительные аксессуары: например, небольшой осветитель или накамерный монитор. Внутри головки с помощью магнитов крепится шестигранный ключ. Ручка является съемной, что удобно для транспортировки, а ее розеточное крепление позволяет регулировать наклон (относительно головы) по вашему усмотрению. Головка устанавливается на штативные винты 3/8"-16 или 1/4"-20, это делает ее совместимой с практически всеми штативами и моноподами на рынке. Диаметр основания 37 мм.
Характеристики
- Головка: 2D головка с жидкостными картриджами и выравнивающей базой
- Пузырьковый уровень: нет
- Быстросъемная площадка: есть, совместимая с системой Ulanzi Uka и Falcon F38
- Максимальная нагрузка: 4 кг
- Материал: алюминиевый сплав, пластик, силикон
- Рабочая высота головки: 10.5 см
- Регулировка силы трения: нет
- Вес: 394 г
- Размеры: 106 х 60 х 56 мм, диаметр основания: 37 мм, длина ручки: 205 мм
- Страна производства: Китай