Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штативная голова Ulanzi U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)

  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
  • U-190 II Uka Video Head, жидкостная (T138)
Код товара:УТ-00084866
Артикул:T138

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная и легкая 2D головка для видеосъемки. Хорошо подходит для беззеркальных фотоаппаратов, компактных камер, мобильной видеографии. Жидкостные картриджи с фиксированным сопротивлением обеспечивают плавное вращение и наклон камеры во время съемки. Для быстрой установки камеры по линии горизонта на неровной поверхности предусмотрена выравнивающая база, которая может компенсировать наклон до 10°. Быстросъемная площадка выполнена стандарту Ulanzi Uka / Falcon F38 («квадратный Arca Swiss»).

Резьбовое гнездо 1/4", располагающееся сбоку, позволяет установить на головку дополнительные аксессуары: например, небольшой осветитель или накамерный монитор. Внутри головки с помощью магнитов крепится шестигранный ключ. Ручка является съемной, что удобно для транспортировки, а ее розеточное крепление позволяет регулировать наклон (относительно головы) по вашему усмотрению. Головка устанавливается на штативные винты 3/8"-16 или 1/4"-20, это делает ее совместимой с практически всеми штативами и моноподами на рынке. Диаметр основания 37 мм.

Характеристики

  • Головка: 2D головка с жидкостными картриджами и выравнивающей базой
  • Пузырьковый уровень: нет
  • Быстросъемная площадка: есть, совместимая с системой Ulanzi Uka и Falcon F38
  • Максимальная нагрузка: 4 кг
  • Материал: алюминиевый сплав, пластик, силикон
  • Рабочая высота головки: 10.5 см
  • Регулировка силы трения: нет
  • Вес: 394 г
  • Размеры: 106 х 60 х 56 мм, диаметр основания: 37 мм, длина ручки: 205 мм
  • Страна производства: Китай