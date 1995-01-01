Компактная и легкая 2D головка для видеосъемки. Хорошо подходит для беззеркальных фотоаппаратов, компактных камер, мобильной видеографии. Жидкостные картриджи с фиксированным сопротивлением обеспечивают плавное вращение и наклон камеры во время съемки. Для выравнивания камеры по горизонту на неровной поверхности в основании головки предусмотрен шаровый адаптер, который может компенсировать наклон до 10°, а также пузырьковый уровень. Есть возможность откинуть верхнюю площадку на 90° для съемки вертикальных видео. Быстросъемная площадка выполнена по широко распространенному стандарту Arca Swiss, поэтому большинство клеток и L-образных пластин можно устанавливать напрямую. В углублении с тыльной стороны в ней спрятан небольшой шестигранный ключ.

Верхняя площадка вращается: если вы используете клетку или L-образную площадку, ее можно повернуть, чтобы клетка заводилась в крепление поперек. Благодаря плоской базе, головка легко устанавливается на обычные и настольные штативы, моноподы, слайдеры и так далее. Монтажное отверстие: 3/8" с адаптером на 1/4".

Характеристики