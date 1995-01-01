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Штативная головка Ulanzi U-190 Pro, до 4 кг, для видео (E009GBB1)

  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
  • U-190 Pro E009GBB1
Код товара:УТ-00079154
Артикул:E009GBB1/U190Pro

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная и легкая 2D головка для видеосъемки. Хорошо подходит для беззеркальных фотоаппаратов, компактных камер, мобильной видеографии. Жидкостные картриджи с фиксированным сопротивлением обеспечивают плавное вращение и наклон камеры во время съемки. Для выравнивания камеры по горизонту на неровной поверхности в основании головки предусмотрен шаровый адаптер, который может компенсировать наклон до 10°, а также пузырьковый уровень. Есть возможность откинуть верхнюю площадку на 90° для съемки вертикальных видео. Быстросъемная площадка выполнена по широко распространенному стандарту Arca Swiss, поэтому большинство клеток и L-образных пластин можно устанавливать напрямую. В углублении с тыльной стороны в ней спрятан небольшой шестигранный ключ.

Верхняя площадка вращается: если вы используете клетку или L-образную площадку, ее можно повернуть, чтобы клетка заводилась в крепление поперек. Благодаря плоской базе, головка легко устанавливается на обычные и настольные штативы, моноподы, слайдеры и так далее. Монтажное отверстие: 3/8" с адаптером на 1/4".

Характеристики

  • Головка: 2D видеоголовка с жидкостными картриджами
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Быстросъемная площадка: есть, совместимая с Arca Swiss
  • Максимальная нагрузка: 4 кг
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Рабочая высота головки: 10.5 см
  • Регулировка силы трения: нет
  • Вес: 497 г
  • Размеры: 22 х 10.7 х 9.8 см (с ручкой), 10.7 х 9.9 х 6.2 см (без ручки)
  • Страна производства: Китай