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Стойка Ulanzi TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг

  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
  • TT43, до 190 см, нагрузка до 6 кг
Код товара:УТ-00081869
Артикул:T076GBB1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная стойка для студийного оборудования. В сложенном состоянии ее длина составляет всего 43 см, что позволяет переносить ее внутри практически любого рюкзака и во многих фотосумках. При небольшом собственном весе (825 г) стойка выдерживает нагрузку до 6 кг, поэтому может использоваться даже с достаточно тяжелыми осветителями. Центральная колонна состоит из 4 секций, ноги – из 2, в сложенном положении ноги как бы охватывают центральную колонну для максимальной компактности. Каждая нога индивидуально разводится в одно из 3 фиксированных положений и регулируется по длине – это дает возможность установить стойку на неровных поверхностях и даже на лестницах.

Для установки оборудования предусмотрен классический Baby шпигот 5/8" с винтом 1/4" и переходником на 3/8". В основании центральной колонны имеется металлический крючок для подвешивания груза – это обеспечит устойчивость в ветренную погоду или при использовании крупных световых модификаторов, таких как софтбоксы. В целом, стойка прекрасно подойдет как для небольших студий, так и для выездных съемок на различных локациях.

Характеристики

  • Материалы: алюминиевый сплав, пластик
  • Вес: 825 г
  • Размеры в сложенном положении: 43 х 8.6. х 8.6 см
  • Минимальная высота: 45 см
  • Максимальная высота: 190 см
  • Максимальная нагрузка: 6 кг