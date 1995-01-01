Компактная стойка для студийного оборудования. В сложенном состоянии ее длина составляет всего 43 см, что позволяет переносить ее внутри практически любого рюкзака и во многих фотосумках. При небольшом собственном весе (825 г) стойка выдерживает нагрузку до 6 кг, поэтому может использоваться даже с достаточно тяжелыми осветителями. Центральная колонна состоит из 4 секций, ноги – из 2, в сложенном положении ноги как бы охватывают центральную колонну для максимальной компактности. Каждая нога индивидуально разводится в одно из 3 фиксированных положений и регулируется по длине – это дает возможность установить стойку на неровных поверхностях и даже на лестницах.

Для установки оборудования предусмотрен классический Baby шпигот 5/8" с винтом 1/4" и переходником на 3/8". В основании центральной колонны имеется металлический крючок для подвешивания груза – это обеспечит устойчивость в ветренную погоду или при использовании крупных световых модификаторов, таких как софтбоксы. В целом, стойка прекрасно подойдет как для небольших студий, так и для выездных съемок на различных локациях.

Характеристики