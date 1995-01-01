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Держатель для микрофона Ulanzi TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг

  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
  • TM01 Microphone Arm, до 1.5 кг
Код товара:УТ-00079112
Артикул:T046GBA1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ulanzi TM01 – универсальный настольный держатель-пантограф, предназначенный в основном для микрофонов, но также подходящий для небольших осветителей или компактных / беззеркальных камер: максимальная нагрузка 1.5 кг. Конструкция с внутренним пружинным контрбалансом позволяет свободно и быстро регулировать положение оборудования, не требуя дополнительной фиксации, при этом держатель не занимает пространство на столе. Струбцинный зажим крепится на столешницы толщиной до 50 мм, резиновые накладки обеспечивают надежный захват и предотвращают повреждение поверхности. На выбор предлагается 3 варианта крепления: винт 5/8", адаптер с винтом 3/8" и шаровая головка с винтом 1/4".

Микрофонный кабель можно пропустить внутри корпуса, чтобы он не болтался и не мешал снаружи.

  • Максимальная нагрузка: 1.5 кг
  • Длина секции: 34 см
  • Общая длина: 71 см
  • Вес: 950 г
  • Размеры упаковки: 53 х 12 х 6 см
  • Вес брутто: 1.2 кг