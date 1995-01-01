Шаровая головка Ulanzi TH02 устанавливается на студийные стойки и другие держатели, оснащенные стандартным «пальцем» 5/8" (16 мм). Перевернутый тип конструкции позволяет осуществлять панорамирование без завала камеры или другого оборудования относительно линии горизонта, даже если стойка стоит на неровной поверхности, под углом. Быстросъемная площадка совместима со стандартами Falcam F38 и Uka («квадратная Arca Swiss»). Она снимается простым нажатием на кнопку, замок можно заблокировать для безопасности, сдвинув ползунок влево.

Головка хорошо работает с компактными и беззеркальными камерами, накамерными вспышками, светодиодными панелями и другим оборудованием весом до 2.5 кг. Шаровое основание позволяет быстро и точно настроить положение установленной техники, а также перевернуть ее в вертикальное положение.