Компактная стойка для осветительного оборудования. Также может использоваться в качестве штатива для небольших камер или смартфонов (адаптер для установки смартфона продается отдельно), однако нужно учитывать, что из-за большой длины центральной колонны возможны заметные колебания камеры во время съемки. Стойка оснащена простой 1D головкой, которая позволяет наклонять установленную технику в диапазоне +/- 90°. Сбоку на головке располагается холодный башмак для аксессуаров.

Характеристики