Стойка Ulanzi TB64 Tripod, до 160 см
Код товара:УТ-00084851
Артикул:T115GBB1
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Описание
Компактная стойка для осветительного оборудования. Также может использоваться в качестве штатива для небольших камер или смартфонов (адаптер для установки смартфона продается отдельно), однако нужно учитывать, что из-за большой длины центральной колонны возможны заметные колебания камеры во время съемки. Стойка оснащена простой 1D головкой, которая позволяет наклонять установленную технику в диапазоне +/- 90°. Сбоку на головке располагается холодный башмак для аксессуаров.
Характеристики
- Длина в сложенном виде: 51.5 см
- Максимальная высота: 160 см
- Максимальная нагрузка: 1.5 кг
- Крепление: штативный винт 1/4"
- Количество секций: 4
- Тип замков: клипсовые
- Размах ног: 60 см
- Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик
- Вес: 600 г