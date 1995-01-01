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Стойка Ulanzi TB64 Tripod, до 160 см

  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
  • TB64 Tripod, до 160 см
Код товара:УТ-00084851
Артикул:T115GBB1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Компактная стойка для осветительного оборудования. Также может использоваться в качестве штатива для небольших камер или смартфонов (адаптер для установки смартфона продается отдельно), однако нужно учитывать, что из-за большой длины центральной колонны возможны заметные колебания камеры во время съемки. Стойка оснащена простой 1D головкой, которая позволяет наклонять установленную технику в диапазоне +/- 90°. Сбоку на головке располагается холодный башмак для аксессуаров.

Характеристики

  • Длина в сложенном виде: 51.5 см
  • Максимальная высота: 160 см
  • Максимальная нагрузка: 1.5 кг
  • Крепление: штативный винт 1/4"
  • Количество секций: 4
  • Тип замков: клипсовые
  • Размах ног: 60 см
  • Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик
  • Вес: 600 г