Компактная стойка для осветительного оборудования и аксессуаров Ulanzi T270. Длина в сложенном состоянии составляет всего 56 см, что позволяет с легкостью закрепить пару таких стоек по бокам фоторюкзака. При этом стойка достаточно легкая (1.3 кг) – отличный вариант для выездной съемки на локациях. Благодаря высокой безопасной нагрузке Ulanzi T270 может использоваться даже с довольно тяжелыми, мощными студийными моноблоками и большими софтбоксами.

Ноги в рабочем положении могут отклоняться на 3 фиксированных угла: 23°, 53° и 83°. Каждая нога регулируется индивидуально, что позволяет размещать осветители на различных неровных поверхностях, включая ступени, съезды, природный рельеф. При использовании на улице, а также при установке тяжелых и габаритных осветительных приборов рекомендуется применять балласт (мешки с песком и другие утяжелители), для этого в основании центральной колонны предусмотрен металлический крюк. Для установки оборудования предусмотрен штативный винт 1/4" и несъемный студийный «палец» 5/8" (16 мм).

Стойка выполнена из алюминиевого сплава, центральная колонна состоит из 5 секций, а ноги – из 2. Замки клипсовые.

Характеристики