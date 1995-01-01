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Стойка Ulanzi T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг

  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
  • T270 Light Stand, до 270 см, нагрузка до 6 кг
Код товара:УТ-00084860
Артикул:T097

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная стойка для осветительного оборудования и аксессуаров Ulanzi T270. Длина в сложенном состоянии составляет всего 56 см, что позволяет с легкостью закрепить пару таких стоек по бокам фоторюкзака. При этом стойка достаточно легкая (1.3 кг) – отличный вариант для выездной съемки на локациях. Благодаря высокой безопасной нагрузке Ulanzi T270 может использоваться даже с довольно тяжелыми, мощными студийными моноблоками и большими софтбоксами.

Ноги в рабочем положении могут отклоняться на 3 фиксированных угла: 23°, 53° и 83°. Каждая нога регулируется индивидуально, что позволяет размещать осветители на различных неровных поверхностях, включая ступени, съезды, природный рельеф. При использовании на улице, а также при установке тяжелых и габаритных осветительных приборов рекомендуется применять балласт (мешки с песком и другие утяжелители), для этого в основании центральной колонны предусмотрен металлический крюк. Для установки оборудования предусмотрен штативный винт 1/4" и несъемный студийный «палец» 5/8" (16 мм).

Стойка выполнена из алюминиевого сплава, центральная колонна состоит из 5 секций, а ноги – из 2. Замки клипсовые.

Характеристики

  • Максимальная высота: 270 см
  • Минимальная высота: 64 см
  • Размеры в сложенном виде: 56 х 9 х 9 см
  • Максимальная нагрузка: 6 кг
  • Количество секций:
    • центральная колонна: 5
    • ноги: 2
  • Крепления: винт 1/4" + шпигот Baby Pin 5/8"
  • Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик
  • Вес: 1.3 кг