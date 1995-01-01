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Комплект Ulanzi Smartphone Vlog Kit 6: штатив, держатель, осветитель

  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
  • Smartphone Vlog Kit 6 (трипод, держатель, осветитель)
Код товара:УТ-00053488
Артикул:2057/Combo 6

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Профессиональный комплект для ведения блога, видеоподкаста. В набор входит крепление для мобильного телефона, светодиодный светильник, выдвижной штатив. Держатель для смартфона имеет крепление на холодный башмак для установки дополнительной аппаратуры. Возможна установка аксессуаров как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

Входящий в комплект штатив имеет три выдвижные ножки. Штатив может использоваться в качестве селфипалки. Светодиодный осветитель имеет 5 уровней регулировки яркости, что позволяет подобрать наиболее подходящий режим. Работает от аккумуляторной батареи емкостью 2000 мАч

Входящий в комплект штатив имеет три выдвижные ножки. Штатив может использоваться в качестве селфи-палки. Светодиодный осветитель имеет 5 уровней регулировки яркости, что позволяет подобрать наиболее подходящий режим. Работает от аккумуляторной батареи емкостью 2000 мАч

Комплект:

  • держатель ST-02S
  • штатив MT-08
  • осветитель VL49