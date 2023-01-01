Комплект Ulanzi Smartphone Vlog Kit 6: штатив, держатель, осветитель
Код товара : УТ-00053488
Артикул : 2057/Combo 6
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Профессиональный комплект для ведения блога, видеоподкаста. В набор входит крепление для мобильного телефона, светодиодный светильник, выдвижной штатив. Держатель для смартфона имеет крепление на холодный башмак для установки дополнительной аппаратуры. Возможна установка аксессуаров как в вертикальном, так и горизонтальном положении.
Входящий в комплект штатив имеет три выдвижные ножки. Штатив может использоваться в качестве селфипалки. Светодиодный осветитель имеет 5 уровней регулировки яркости, что позволяет подобрать наиболее подходящий режим. Работает от аккумуляторной батареи емкостью 2000 мАч
Входящий в комплект штатив имеет три выдвижные ножки. Штатив может использоваться в качестве селфи-палки. Светодиодный осветитель имеет 5 уровней регулировки яркости, что позволяет подобрать наиболее подходящий режим. Работает от аккумуляторной батареи емкостью 2000 мАч
Комплект:
- держатель ST-02S
- штатив MT-08
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