Комплект Ulanzi Smartphone Vlog Kit 6: штатив, держатель, осветитель
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Характеристики
Описание
Профессиональный комплект для ведения блога, видеоподкаста. В набор входит крепление для мобильного телефона, светодиодный светильник, выдвижной штатив. Держатель для смартфона имеет крепление на холодный башмак для установки дополнительной аппаратуры. Возможна установка аксессуаров как в вертикальном, так и горизонтальном положении.
Входящий в комплект штатив имеет три выдвижные ножки. Штатив может использоваться в качестве селфипалки. Светодиодный осветитель имеет 5 уровней регулировки яркости, что позволяет подобрать наиболее подходящий режим. Работает от аккумуляторной батареи емкостью 2000 мАч
Входящий в комплект штатив имеет три выдвижные ножки. Штатив может использоваться в качестве селфи-палки. Светодиодный осветитель имеет 5 уровней регулировки яркости, что позволяет подобрать наиболее подходящий режим. Работает от аккумуляторной батареи емкостью 2000 мАч
Комплект:
- держатель ST-02S
- штатив MT-08
- осветитель VL49