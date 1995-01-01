Рукоятка Ulanzi Sling Handgrip, для DJI RS 3/RS 3 Mini/RS 3 Pro/SC/RSC 2

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Код товара: УТ-00071145 Артикул: C049GBB1/C019 Код товара: УТ-00071145 Артикул: C049GBB1/C019 Тип товара Ручки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Ручки Описание Рукоятка совместима с DJI RS 3/RS 3 Mini/RS 3 PRO/Ronin-SC/RSC 2. Имеет крепление НАТО для легкой установки. Регулировка вращения на 360°. Несколько отверстий для расширения, силиконовая ручка с нежной текстурой и улучшенным захватом, снижающая напряжение и усилие. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и использования.

Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь и силикон.

Вес: 273 г±5 г

Размеры: 190 х 100 х 39 мм ± 2 мм.

Применимые модели: DJI Ronin-SC/RSC 2/RS 3/RS 3 Mini/RS 3 PRO Видео Наш обзор

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