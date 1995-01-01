Рукоятка Ulanzi Sling Handgrip, для DJI RS 3/RS 3 Mini/RS 3 Pro/SC/RSC 2
Код товара:УТ-00071145
Артикул:C049GBB1/C019
Товар не найден
Характеристики
Тип товараРучки
Описание
Рукоятка совместима с DJI RS 3/RS 3 Mini/RS 3 PRO/Ronin-SC/RSC 2. Имеет крепление НАТО для легкой установки. Регулировка вращения на 360°. Несколько отверстий для расширения, силиконовая ручка с нежной текстурой и улучшенным захватом, снижающая напряжение и усилие. Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и использования.
Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь и силикон.
Вес: 273 г±5 г
Размеры: 190 х 100 х 39 мм ± 2 мм.
Применимые модели: DJI Ronin-SC/RSC 2/RS 3/RS 3 Mini/RS 3 PRO