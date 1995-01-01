Обновлённая версия портативного штатива Ulanzi MT-79 V2 – компактная и легкая телескопическая тренога, которая может использоваться и как настольный штатив / низкая стойка для подсветки фона, так и как высокая 2-метровая стойка для классического рисующего или заполняющего света. Главное отличие версии V2 от первой модели — наличие удобного механизма автоматического раскрытия ножек (One-Button Open).

Подходит для фотовспышек и светодиодных осветителей весом до 1 кг, также может применяться для установки телефонов, компактных или экшен-камер (крепление для телефонов продается отдельно). Шарнирная головка позволяет отклонять установленное оборудование в пределах +/- 90°. Сложив ножки, вы получите длинный монопод для съемки селфи, освещения сверху вниз или микрофона-пушки.

Стойка выполнена частично из алюминиевого сплава, частично из пластика. Резиновые наконечники ножек обеспечивают уверенное сцепление с поверхностью, предотвращают скольжение. Благодаря небольшим размерам и малому весу, вы с легкостью сможете взять 2-3 таких стойки на выездную съемку для организации интересной световой схемы.

Характеристики: