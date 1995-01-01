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Стойка Ulanzi MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг

  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod V2, 39-207 см, до 1 кг
Код товара:УТ-00093061
Артикул:T075GBB2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Обновлённая версия портативного штатива Ulanzi MT-79 V2 – компактная и легкая телескопическая тренога, которая может использоваться и как настольный штатив / низкая стойка для подсветки фона, так и как высокая 2-метровая стойка для классического рисующего или заполняющего света. Главное отличие версии V2 от первой модели — наличие удобного механизма автоматического раскрытия ножек (One-Button Open).

Подходит для фотовспышек и светодиодных осветителей весом до 1 кг, также может применяться для установки телефонов, компактных или экшен-камер (крепление для телефонов продается отдельно). Шарнирная головка позволяет отклонять установленное оборудование в пределах +/- 90°. Сложив ножки, вы получите длинный монопод для съемки селфи, освещения сверху вниз или микрофона-пушки.

Стойка выполнена частично из алюминиевого сплава, частично из пластика. Резиновые наконечники ножек обеспечивают уверенное сцепление с поверхностью, предотвращают скольжение. Благодаря небольшим размерам и малому весу, вы с легкостью сможете взять 2-3 таких стойки на выездную съемку для организации интересной световой схемы.

Характеристики:

  • Материалы: алюминиевый сплав, пластик
  • Нагрузка: до 1 кг
  • Высота: от 39 до 207 см
  • Длина в форме монопода: от 36.5 до 205 см
  • Количество секций: 8
  • Диаметр центральной колонны: 25.5 мм
  • Винт для крепления оборудования: 1/4"-20
  • Размеры в сложенном виде: 36.5 см
  • Вес: 550 г
  • Страна производства: Китай