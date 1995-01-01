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Стойка Ulanzi MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг

  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
  • MT-79 Aluminium Led Light Tripod, 39-207 см, до 1 кг
Код товара:УТ-00079148
Артикул:T075GBB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Ulanzi MT-79 – компактная и легкая телескопическая тренога, которая может использоваться и как настольный штатив / низкая стойка для подсветки фона, так и как высокая 2-метровая стойка для классического рисующего или заполняющего света. Подходит для фотовспышек и светодиодных осветителей весом до 1 кг, также может применяться для установки телефонов, компактных или экшен-камер (крепление для телефонов продается отдельно). Шарнирная головка позволяет отклонять установленное оборудование в пределах +/- 90°. Сложив ножки, вы получите длинный монопод для съемки селфи, освещения сверху вниз или микрофона-пушки.

Стойка выполнена частично из алюминиевого сплава, частично из пластика. Резиновые наконечники ножек обеспечивают уверенное сцепление с поверхностью, предотвращают скольжение. Благодаря небольшим размерам и малому весу, вы с легкостью сможете взять 2-3 таких стойки на выездную съемку для организации интересной световой схемы.

Характеристики

  • Материалы: алюминиевый сплав, пластик, силикон
  • Нагрузка: до 1 кг
  • Высота: от 39 до 207 см
  • Длина в форме монопода: от 36.5 до 205 см
  • Количество секций: 8
  • Диаметр центральной колонны: 25.5 мм
  • Размах ног: 48 см
  • Винт для крепления оборудования: 1/4"-20
  • Размеры в сложенном виде: 36.5 х 5.3 см
  • Вес нетто: 550 г
  • Вес брутто: 620 г
  • Размер упаковки: 38 х 6 х 5 см (картонная коробка)
  • Страна производства: Китай