Осветитель Ulanzi VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
Код товара:УТ-00053612
Артикул:2326/VL28
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Освещенность120 лк на 0.5 м
Цветовая температура6500К
Индекс CRI>95
Регулировка мощностиесть
Угол освещения120°
Работа от аккумуляторавстроенный аккумулятор, 45 минут работы с максимальной яркостью
Работа от сети5В, от USB сетевого зарядного устройства (не входит в комплект)
Система охлажденияпассивная
Вес30 г
Размеры57 х 35 х 25 мм
Описание
Компактный осветитель дает отличный сбалансированный дневной свет, благодарям своим 28 светодиодам. Идеально подходит для использования с зеркальными камерами, и смартфонами.
В комплекте силиконовый диффузор для получения более мягкого света.
Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает время работы от 45 минут до 3 часов.