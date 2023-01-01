Осветитель Ulanzi VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
Код товара : УТ-00053612
Артикул : 2326/VL28
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Индекс CRI
95
Освещенность
120 лк на 0.5 м
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
6500
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
5В, от USB сетевого зарядного устройства (не входит в комплект)
Прочие характеристики
Вес
30 г
Описание
Компактный осветитель дает отличный сбалансированный дневной свет, благодарям своим 28 светодиодам. Идеально подходит для использования с зеркальными камерами, и смартфонами.
В комплекте силиконовый диффузор для получения более мягкого света.
Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает время работы от 45 минут до 3 часов.