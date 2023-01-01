Описание

Компактный осветитель дает отличный сбалансированный дневной свет, благодарям своим 28 светодиодам. Идеально подходит для использования с зеркальными камерами, и смартфонами.

В комплекте силиконовый диффузор для получения более мягкого света.

Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает время работы от 45 минут до 3 часов.