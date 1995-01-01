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Осветитель Ulanzi VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный

  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
  • VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный
Код товара:УТ-00053612
Артикул:2326/VL28

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный осветитель дает отличный сбалансированный дневной свет, благодарям своим 28 светодиодам. Идеально подходит для использования с зеркальными камерами, и смартфонами.

В комплекте силиконовый диффузор для получения более мягкого света.

Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает время работы от 45 минут до 3 часов.