Осветитель Ulanzi VL28, Mini Video Light, 6500К, светодиодный

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Код товара: УТ-00053612 Артикул: 2326/VL28 Код товара: УТ-00053612 Артикул: 2326/VL28 Тип света светодиодный Освещенность 120 лк на 0.5 м Цветовая температура 6500К Индекс CRI >95 Регулировка мощности есть Угол освещения 120° Работа от аккумулятора встроенный аккумулятор, 45 минут работы с максимальной яркостью Работа от сети 5В, от USB сетевого зарядного устройства (не входит в комплект) Система охлаждения пассивная Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света светодиодный Освещенность 120 лк на 0.5 м Цветовая температура 6500К Индекс CRI >95 Регулировка мощности есть Угол освещения 120° Работа от аккумулятора встроенный аккумулятор, 45 минут работы с максимальной яркостью Работа от сети 5В, от USB сетевого зарядного устройства (не входит в комплект) Система охлаждения пассивная Физические характеристики Вес 30 г Размеры 57 х 35 х 25 мм Описание Компактный осветитель дает отличный сбалансированный дневной свет, благодарям своим 28 светодиодам. Идеально подходит для использования с зеркальными камерами, и смартфонами. В комплекте силиконовый диффузор для получения более мягкого света. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает время работы от 45 минут до 3 часов. Видео Наш обзор

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