Штативная голова Ulanzi U-60, Mini Metal Dual Cold
Код товара : УТ-00053594
Артикул : 2046/U-60
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 1/4"
Материал
алюминий
Максимальная нагрузка
20 кг.
Описание
Шаровая голова с двумя креплениями типа "холодный башмак" для установки дополнительного оборудования на камеру или систему риг. Одно из креплений расположилось на шарнире, что позволяет регулировать его положение.
U-60 изготовлен из облегченного износоустойчивого алюминиевого сплава, способен выдерживать значительные нагрузки. Аксессуар отличается эргономичностью, стабильностью и надежностью. С его помощью вы сможете расширить свои возможности при фото и видеосъемке.