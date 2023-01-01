Описание

Шаровая голова с двумя креплениями типа "холодный башмак" для установки дополнительного оборудования на камеру или систему риг. Одно из креплений расположилось на шарнире, что позволяет регулировать его положение.

U-60 изготовлен из облегченного износоустойчивого алюминиевого сплава, способен выдерживать значительные нагрузки. Аксессуар отличается эргономичностью, стабильностью и надежностью. С его помощью вы сможете расширить свои возможности при фото и видеосъемке.