Шаровая головка Ulanzi U-60 Dual Cold Shoe отличается довольно интересной конструкцией: ее верхняя площадка является двусторонней: с одной стороны стандартный штативный винт 1/4", с другой – холодный башмак для аксессуаров. Еще один башмак располагается сбоку. Шаровая конструкция позволяет быстро отрегулировать положение установленного оборудования, а также перейти из горизонтального режима съемки в вертикальный.

Головка U-60 изготовлена из легкого и прочного алюминиевого сплава, она выдерживает нагрузку до 2 кг, чего вполне достаточно для компактных фотоаппаратов, большей части беззеркальных камер, компактных осветителей и так далее.