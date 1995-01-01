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Штативная голова Ulanzi U-60 Dual Cold Shoe, до 2 кг (2046)

  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
  • U-60, Mini Metal Dual Cold
Код товара:УТ-00053594
Артикул:2046

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Шаровая головка Ulanzi U-60 Dual Cold Shoe отличается довольно интересной конструкцией: ее верхняя площадка является двусторонней: с одной стороны стандартный штативный винт 1/4", с другой – холодный башмак для аксессуаров. Еще один башмак располагается сбоку. Шаровая конструкция позволяет быстро отрегулировать положение установленного оборудования, а также перейти из горизонтального режима съемки в вертикальный.

Головка U-60 изготовлена из легкого и прочного алюминиевого сплава, она выдерживает нагрузку до 2 кг, чего вполне достаточно для компактных фотоаппаратов, большей части беззеркальных камер, компактных осветителей и так далее.