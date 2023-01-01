Описание

Компактный и удобный, этот небольшой осветитель предназначен для использования с фотокамерами, смартфонами и видеокармерами. Благодаря легкому весу можно использовать несколько осветителей без ущерба к весу.

Питание осуществляется от встроенного аккумулятора емкостью 2000 мАч, и заряжается с помощью порта USB Type-C Работа на максимальной яркости около двух часов.