Осветитель Ulanzi VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К,светодиодный, черный
Код товара : УТ-00053603
Артикул : VL49
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
6 Вт
Индекс CRI
95
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
от универсального USB зарядного устройства (type-c)
Описание
Компактный и удобный, этот небольшой осветитель предназначен для использования с фотокамерами, смартфонами и видеокармерами. Благодаря легкому весу можно использовать несколько осветителей без ущерба к весу.
Питание осуществляется от встроенного аккумулятора емкостью 2000 мАч, и заряжается с помощью порта USB Type-C Работа на максимальной яркости около двух часов.