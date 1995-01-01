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Осветитель Ulanzi VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, белый

  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
  • VL49 Mini LED Video Light, 6 Вт, 5500К, светодиодный, белый
Код товара:УТ-00053604
Артикул:2215

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный и удобный, этот небольшой осветитель может использоваться с фотоаппаратами, видеокамерами и смартфонами: он устанавливается в стандартный башмак для аксессуаров или на штативный винт 1/4"-20. Температура свечения фиксированная: 5500К, белый дневной свет. Благодаря высокой точности цветопередачи CRI 95+ прибор не создает искажений, сложные тона (включая оттенки кожи) передаются естественно, натурально. Осветитель работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, которого хватает на 2 часа работы при максимальной яркости (6 Вт).

Прибор заряжается через USB Type C порт. Корпус осветителя выполнен из АБС пластика, по бокам и сверху предусмотрено 3 холодных башмака, в которые можно установить небольшие аксессуары (например, компактный микрофон или приемник для беспроводного микрофона). Также с помощью этих башмаков несколько аналогичных осветителей можно состыковать друг с другом для создания более мощного источника света.