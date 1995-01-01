Осветитель Ulanzi W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
Код товара:УТ-00053630
Артикул:0647/W49
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность5.5 Вт
Цветовая температура6000К
Индекс CRI90
Угол освещения60°
Работа от аккумулятораработа от элементов питания АА х2 (возможна работа от аккумуляторных батарей типа АА)
Система охлажденияпассивная
Тип крепленияв башмак + гнездо 1/4"
Вес150 г
Размеры80 × 67 × 32 мм
Сайт производителяhttps://www.ulanzi.com
Страна производстваКитай
Описание
Накамерный свет карманных размеров, мощностью в 5,5 Вт. Модель питается всего лишь от двух аккумуляторов типа АА, по технологии низкого потребления, что решает вопрос подзарядки у подобных устройств.
Цветовая температура фиксированная - 6000 К, яркость можно регулировать при помощи специального колесика с 0 до 100%
На трех торцах предусмотрены крепления типа холодный башмак, что позволяет установить еще несколько Ulanzi Mini W49, для получения более сильного освещения, либо иного съёмочного оборудования.