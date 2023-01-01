Осветитель Ulanzi W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
Код товара : УТ-00053630
Артикул : 0647/W49
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
5.5 Вт
Угол освещения
60°
Минимальная цветовая температура, K
6000
Максимальная цветовая температура, K
6000
Прочие характеристики
Вес
150 г
Описание
Накамерный свет карманных размеров, мощностью в 5,5 Вт. Модель питается всего лишь от двух аккумуляторов типа АА, по технологии низкого потребления, что решает вопрос подзарядки у подобных устройств.
Цветовая температура фиксированная - 6000 К, яркость можно регулировать при помощи специального колесика с 0 до 100%
На трех торцах предусмотрены крепления типа холодный башмак, что позволяет установить еще несколько Ulanzi Mini W49, для получения более сильного освещения, либо иного съёмочного оборудования.