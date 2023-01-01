Описание

Накамерный свет карманных размеров, мощностью в 5,5 Вт. Модель питается всего лишь от двух аккумуляторов типа АА, по технологии низкого потребления, что решает вопрос подзарядки у подобных устройств.

Цветовая температура фиксированная - 6000 К, яркость можно регулировать при помощи специального колесика с 0 до 100%

На трех торцах предусмотрены крепления типа холодный башмак, что позволяет установить еще несколько Ulanzi Mini W49, для получения более сильного освещения, либо иного съёмочного оборудования.