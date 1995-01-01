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Осветитель Ulanzi W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный

  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
  • W49 Mini LED, 5.5 Вт, 6000К, светодиодный
Код товара:УТ-00053630
Артикул:0647/W49

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Накамерный свет карманных размеров, мощностью в 5,5 Вт. Модель питается всего лишь от двух аккумуляторов типа АА, по технологии низкого потребления, что решает вопрос подзарядки у подобных устройств.

Цветовая температура фиксированная - 6000 К, яркость можно регулировать при помощи специального колесика с 0 до 100%

На трех торцах предусмотрены крепления типа холодный башмак, что позволяет установить еще несколько Ulanzi Mini W49, для получения более сильного освещения, либо иного съёмочного оборудования.