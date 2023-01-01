Шаровая головка Ulanzi U-70, Metal Code Shoe Ball Head, с быстросъемной площадкой
Код товара : УТ-00053593
Артикул : 2104/U-70
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 1/4"
Материал
алюминий + сталь
Максимальная нагрузка
20 кг.
Описание
Шаровая голова с быстросъемной площадкой U-70 от Ulanzi - это компактная шаровая голова с холодным башмаком для аксессуаров, идеально подходящая для установки дополнительного оборудования (микрофона, светодиодной подсветки или другого аксессуара)
Эта прочная может быть легко установлена на любой штатив, моноподу или другому оборудованию, благодаря стандартному креплению 1/4.
Входящая в комплект быстросъемная пластина Arca имеет стопорные винты, предотвращающие случайное высвобождение камеры, и противоскользящую силиконовую прокладку, чтобы противостоять движению камеры, не повреждая ее поверхность.
- Крепление аксессуара на холодный башмак
- Совместимость с быстросъемными креплениями типа Arca
- Оснащена шкалой выравнивания
- Компактная и портативная