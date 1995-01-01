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Осветитель Ulanzi LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт

  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
  • LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
Код товара:УТ-00075227
Артикул:L055GBA1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Светодиодный осветитель в очень компактном корпусе: без выступающих частей его форма максимально близка к кубику со стороной всего 11.5 см. Максимальная мощность составляет 60 Вт, световой поток 4000 лм, освещенность на расстоянии 1 м: от 5000 до 7000 лк в зависимости от цветовой температуры, которая регулируется в пределах от 2700К (очень теплый свет) до 6500К (холодный свет). Прибор обладает высокой точностью цветопередачи: CRI 95+, поэтому сложные тона, такие как оттенки кожи, передаются натурально и естественно.

Управление осуществляется с помощью 4 клавиш и светодиодного дисплея на задней панели – дистанционное управление у этой модели не предусмотрено. Есть режим мерцающих спецэффектов, в котором осветитель имитирует вспышки молний, мерцание телеэкрана, свет от костра и так далее, всего 12 эффектов.

Питание внешнее: Ulanzi LT005 может работать или от бытовой электрической розетки (сетевой адаптер в комплекте), или от источника постоянного тока 20В 5А – через USB Type C порт. Это позволяет, к примеру, использовать универсальные внешние USB аккумуляторы. Собственной встроенной батареи у данного осветителя нет.

В комплекте идет стандартный металлический рефлектор, который позволяет эффективно применять этот осветитель на расстоянии до 6 метров. Для смягчения светотеневого рисунка на рефлектор можно надеть купольный рассеиватель, который увеличит угол освещения почти до 180°. В комплекте также идет адаптер для светоформирующих насадок с байонетом Bowens, что позволяет использовать самые разные аксессуары: шторки, конусы (снуты), софтбоксы, линзы Френеля, проекционные насадки. Обратите внимание, что светодиод у этого прибора не выступает за габариты корпуса – это важно для совместимости с некоторыми насадками.

Стандартное штативное гнездо 1/4"-20 позволяет установить Ulanzi LT005 на различные штативы, студийные стойки, журавли и другие держатели.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный, моноблок
  • Мощность: 60 Вт от розетки / 50 Вт при питании от USB-C
  • Освещенность: на 1 м: 2700К - 5000 лк, 4500К - 6500 лк, 6500К - 7000 лк (с использованием штатного рефлектора, по центру светового пятна)
  • Световой поток: до 4000 лм при 6500К
  • Цветовая температура: 2700К ~ 6500К
  • Индекс CRI: 95+
  • Регулировка мощности: плавная, 0-100%
  • Угол освещения: нет данных
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: USB Type C вход для внешнего аккумулятора или блока питания 20В 5А (не входят в комплект)
  • Работа от сети: сетевой адаптер в комплекте
  • Система охлаждения: активная (вентилятор)
  • Байонет: mini Bowens / стандартный Bowens через адаптер (в комплекте)
  • Тип крепления: штативное гнездо 1/4"-20
  • Вес: 735 г (только корпус)
  • Размеры: 118 х 117.5 х 110 мм
  • Особые характеристики: срок службы светодиода: более 20 000 часов
  • Комплектация: осветитель, рефлектор, купольный рассеиватель, адаптер Bowens, защитная крышка, сетевой адаптер
  • Страна производства: Китай