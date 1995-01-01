Светодиодный осветитель в очень компактном корпусе: без выступающих частей его форма максимально близка к кубику со стороной всего 11.5 см. Максимальная мощность составляет 60 Вт, световой поток 4000 лм, освещенность на расстоянии 1 м: от 5000 до 7000 лк в зависимости от цветовой температуры, которая регулируется в пределах от 2700К (очень теплый свет) до 6500К (холодный свет). Прибор обладает высокой точностью цветопередачи: CRI 95+, поэтому сложные тона, такие как оттенки кожи, передаются натурально и естественно.

Управление осуществляется с помощью 4 клавиш и светодиодного дисплея на задней панели – дистанционное управление у этой модели не предусмотрено. Есть режим мерцающих спецэффектов, в котором осветитель имитирует вспышки молний, мерцание телеэкрана, свет от костра и так далее, всего 12 эффектов.

Питание внешнее: Ulanzi LT005 может работать или от бытовой электрической розетки (сетевой адаптер в комплекте), или от источника постоянного тока 20В 5А – через USB Type C порт. Это позволяет, к примеру, использовать универсальные внешние USB аккумуляторы. Собственной встроенной батареи у данного осветителя нет.

В комплекте идет стандартный металлический рефлектор, который позволяет эффективно применять этот осветитель на расстоянии до 6 метров. Для смягчения светотеневого рисунка на рефлектор можно надеть купольный рассеиватель, который увеличит угол освещения почти до 180°. В комплекте также идет адаптер для светоформирующих насадок с байонетом Bowens, что позволяет использовать самые разные аксессуары: шторки, конусы (снуты), софтбоксы, линзы Френеля, проекционные насадки. Обратите внимание, что светодиод у этого прибора не выступает за габариты корпуса – это важно для совместимости с некоторыми насадками.

Стандартное штативное гнездо 1/4"-20 позволяет установить Ulanzi LT005 на различные штативы, студийные стойки, журавли и другие держатели.

Характеристики