Осветитель Ulanzi LT005 60W COB Video Light, 2700-6500К, 60 Вт
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Описание
Светодиодный осветитель в очень компактном корпусе: без выступающих частей его форма максимально близка к кубику со стороной всего 11.5 см. Максимальная мощность составляет 60 Вт, световой поток 4000 лм, освещенность на расстоянии 1 м: от 5000 до 7000 лк в зависимости от цветовой температуры, которая регулируется в пределах от 2700К (очень теплый свет) до 6500К (холодный свет). Прибор обладает высокой точностью цветопередачи: CRI 95+, поэтому сложные тона, такие как оттенки кожи, передаются натурально и естественно.
Управление осуществляется с помощью 4 клавиш и светодиодного дисплея на задней панели – дистанционное управление у этой модели не предусмотрено. Есть режим мерцающих спецэффектов, в котором осветитель имитирует вспышки молний, мерцание телеэкрана, свет от костра и так далее, всего 12 эффектов.
Питание внешнее: Ulanzi LT005 может работать или от бытовой электрической розетки (сетевой адаптер в комплекте), или от источника постоянного тока 20В 5А – через USB Type C порт. Это позволяет, к примеру, использовать универсальные внешние USB аккумуляторы. Собственной встроенной батареи у данного осветителя нет.
В комплекте идет стандартный металлический рефлектор, который позволяет эффективно применять этот осветитель на расстоянии до 6 метров. Для смягчения светотеневого рисунка на рефлектор можно надеть купольный рассеиватель, который увеличит угол освещения почти до 180°. В комплекте также идет адаптер для светоформирующих насадок с байонетом Bowens, что позволяет использовать самые разные аксессуары: шторки, конусы (снуты), софтбоксы, линзы Френеля, проекционные насадки. Обратите внимание, что светодиод у этого прибора не выступает за габариты корпуса – это важно для совместимости с некоторыми насадками.
Стандартное штативное гнездо 1/4"-20 позволяет установить Ulanzi LT005 на различные штативы, студийные стойки, журавли и другие держатели.
Характеристики
- Тип света: светодиодный, моноблок
- Мощность: 60 Вт от розетки / 50 Вт при питании от USB-C
- Освещенность: на 1 м: 2700К - 5000 лк, 4500К - 6500 лк, 6500К - 7000 лк (с использованием штатного рефлектора, по центру светового пятна)
- Световой поток: до 4000 лм при 6500К
- Цветовая температура: 2700К ~ 6500К
- Индекс CRI: 95+
- Регулировка мощности: плавная, 0-100%
- Угол освещения: нет данных
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: USB Type C вход для внешнего аккумулятора или блока питания 20В 5А (не входят в комплект)
- Работа от сети: сетевой адаптер в комплекте
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: mini Bowens / стандартный Bowens через адаптер (в комплекте)
- Тип крепления: штативное гнездо 1/4"-20
- Вес: 735 г (только корпус)
- Размеры: 118 х 117.5 х 110 мм
- Особые характеристики: срок службы светодиода: более 20 000 часов
- Комплектация: осветитель, рефлектор, купольный рассеиватель, адаптер Bowens, защитная крышка, сетевой адаптер
- Страна производства: Китай