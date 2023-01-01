Держатель микрофона Ulanzi LS26 low-level Microphone Stand, настольный
Код товара : УТ-00065523
Артикул : 2991
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Низкопрофильный кронштейн Ulanzi LS26 можно установить с тыльной стороны стола и пропустить под монитором. Максимальная длина составляет 48 см, а высота (без учета адаптеров для микрофона) – 9.5 см от поверхности стола. В комплекте идет несколько адаптеров: наклонный держатель для микрофонов цилиндрической формы, а также переходники с винтами 1/4", 3/8" и 5/8", что позволяет установить практически любой микрофон из производящихся в наше время. Струбцина фиксируется на столешницах толщиной до 50 мм. Прочная металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 2 кг: это позволяет устанавливать микрофоны в комплекте с антивибрационными подвесами и поп-фильтрами.
- Вес: 0.98 кг
- Максимальная нагрузка: 2 кг