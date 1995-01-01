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Фотофонарь Ulanzi LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт

  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
  • LM07, фокусируемый, 2000 / 5500 / 8000К, 5 Вт
Код товара:УТ-00079126
Артикул:L031GBB1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный и мощный светодиодный фонарик позволит вам создавать интересные световые акценты при фото- и видеосъемке. Изменяемый угол освещения для точечной подсветки деталей (например, контровой свет на волосы), съемный рассеиватель, возможность регулировать яркость (4 уровня) и цветовую температуру, а также мерцающий режим работы – все это поможет в вашем творчестве. Фонарик можно установить на штатив, студийную стойку или монопод-удочку, для этого на корпусе имеется штативное гнездо 1/4"-20. Сам корпус металлический, прочный и защищенный от влаги: такой фонарик можно брать не только на съемку, но и в поход, или использовать в повседневной жизни.

Фонарик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 2000 мАч, которого хватает приблизительно на час работы в режиме максимальной яркости. Также можно использовать постоянное питание от универсального внешнего аккумулятора (пауэрбанка) или сетевого адаптера. Вес фонарика составляет менее 200 г, а при длине в 13 см (без рассеивателя) его можно носить в кармане брюк или куртки. Фонарик обеспечивает высокое качество цветопередачи: CRI > 90 – это ощутимо лучше обычных бытовых фонариков, производители которых зачастую вообще не указывают индекс CRI.