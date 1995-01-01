Фотофонарь («фонарь фотографа») Ulanzi LM01 – это интересное решение для творческой фото- и видеографии. Его можно использовать и просто как карманный осветитель, а возможность установки масок гобо придает его свету красивые паттерны: можно имитировать рисунок оконной рамы, свет, падающий сквозь жалюзи, мелкую сетку; узкая полоса света, полукруг, сердечко и так далее. В комплекте 20 масок, а при желании вы можете по их шаблону вырезать из картона, жести или гаферской синефоли любое количество масок с другими рисунками. Фонарик может работать в режиме обычного белого света, теплого белого (оранжевого), красного и синего – для переключения между ними достаточно коротких нажатий на рукоятку, которая управляет яркостью.

Луч можно фокусировать, что помогает делать световой рисунок либо четким, либо нерезким, с угасанием от центра к краям. Это также помогает при работе с фонарем на большом расстоянии.

Использование фонарика совместно с дополнительными принадлежностями для спецэффектов (баллончиками с искусственным туманом, генераторами дыма, снега, мыльных пузырей) дополнительно расширяет ваши возможности. И мы уже говорили о самостоятельном вырезании масок, то же самое можно сделать и с цветными фолиевыми фильтрами: это даст вам не 4, а любое количество цветов!

Фонарик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора высокой емкости: одной зарядки за 3.5 часа хватает на 4.5 часа работы с максимальной яркостью. Мощность на первый взгляд кажется не очень высокой (10 Вт), но нужно учитывать, что здесь речь идет о сфокусированном луче, а не о моноблоках или световых панелях с углом рассеивания 100°-120°. Светодиодный индикатор, располагающийся вокруг рукоятки управления, сигнализирует о низком уровне заряда: при 20% и менее он начинает гореть красным, а при 5% – мигать.

Фонарик можно использовать с рук, а можно и поставить на стойку, для этого у него сбоку имеется резьбовое гнездо 1/4" с дополнительными отверстиями под боковые шпильки.

Фонарь фотографа Ulanzi LM01 значительно расширит ваши творческие возможности – дело только за фантазией. Конечно, есть и более мощные приборы, работающие с масками, но они кратно тяжелее и дороже, а фонарик можно с легкостью взять с собой на любую выездную съемку.

Характеристики