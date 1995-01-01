Фотофонарь Ulanzi LM01 Photography Flashlight, 10 Вт, RGB (фонарь фотографа)
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Характеристики
Описание
Фотофонарь («фонарь фотографа») Ulanzi LM01 – это интересное решение для творческой фото- и видеографии. Его можно использовать и просто как карманный осветитель, а возможность установки масок гобо придает его свету красивые паттерны: можно имитировать рисунок оконной рамы, свет, падающий сквозь жалюзи, мелкую сетку; узкая полоса света, полукруг, сердечко и так далее. В комплекте 20 масок, а при желании вы можете по их шаблону вырезать из картона, жести или гаферской синефоли любое количество масок с другими рисунками. Фонарик может работать в режиме обычного белого света, теплого белого (оранжевого), красного и синего – для переключения между ними достаточно коротких нажатий на рукоятку, которая управляет яркостью.
Луч можно фокусировать, что помогает делать световой рисунок либо четким, либо нерезким, с угасанием от центра к краям. Это также помогает при работе с фонарем на большом расстоянии.
Использование фонарика совместно с дополнительными принадлежностями для спецэффектов (баллончиками с искусственным туманом, генераторами дыма, снега, мыльных пузырей) дополнительно расширяет ваши возможности. И мы уже говорили о самостоятельном вырезании масок, то же самое можно сделать и с цветными фолиевыми фильтрами: это даст вам не 4, а любое количество цветов!
Фонарик работает от встроенного литий-ионного аккумулятора высокой емкости: одной зарядки за 3.5 часа хватает на 4.5 часа работы с максимальной яркостью. Мощность на первый взгляд кажется не очень высокой (10 Вт), но нужно учитывать, что здесь речь идет о сфокусированном луче, а не о моноблоках или световых панелях с углом рассеивания 100°-120°. Светодиодный индикатор, располагающийся вокруг рукоятки управления, сигнализирует о низком уровне заряда: при 20% и менее он начинает гореть красным, а при 5% – мигать.
Фонарик можно использовать с рук, а можно и поставить на стойку, для этого у него сбоку имеется резьбовое гнездо 1/4" с дополнительными отверстиями под боковые шпильки.
Фонарь фотографа Ulanzi LM01 значительно расширит ваши творческие возможности – дело только за фантазией. Конечно, есть и более мощные приборы, работающие с масками, но они кратно тяжелее и дороже, а фонарик можно с легкостью взять с собой на любую выездную съемку.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 10 Вт
- Освещенность: на 0.5 м, белый: 800 лк, оранжевый (теплый белый): 700 лк, синий: 450 лк, красный: 280 лк
- Цветовая температура: переключается между белым и теплым белым
- Регулировка мощности: есть, плавная
- Угол освещения: изменяется (фокусировка луча)
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 7500 мАч (27.75 Втч), около 4.5 часов работы при полной мощности
- Работа от сети: зарядка через USB-C порт (5В 2А)
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки (в стиле Arri)
- Вес: 393 г
- Размеры: 15.3 х 5.2 см
- Комплектация: фонарик, 20 масок гобо, силиконовая насадка для установки масок, кабель USB-C, инструкция
- Страна производства: Китай