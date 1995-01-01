Ulanzi L3 RGB – обновленная версия L2. Это очень компактный осветитель в форме кубика со стороной 4.5 см. Новая версия лишилась влагозащиты, но зато стала мощнее, получила цветной RGB режим и байонетное крепление для установки модифицирующих насадок. В комплекте идут лепестковые шторки, белый матовый рассеиватель, а также проекционная насадка с комплектом масок гобо – такое в столь миниатюрном формате вы вряд ли встречали раньше. Маски, в частности, позволяют проецировать свет определенной формы: узкой полосы, сердечка, кленового листа, витражного окна и так далее. Насадка обладает фиксированным фокусом, рекомендуемое расстояние: от 2 метров.

Ulanzi L3 также обладает 20 встроенными спецэффектами: полицейская машина, молнии, фотовспышки, фейерверк и тому подобные мерцающие и переливающиеся эффекты. Прибор работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 7.8В 800 мАч, которого хватает приблизительно на 1 час работы при максимальной яркости.

Осветитель устанавливается на стандартный штативный винт 1/4", в комплекте также идет адаптер в башмак для аксессуаров. Кроме того, тыльная сторона осветителя содержит в себе магниты, так что его можно просто прилепить к любой стальной или чугунной поверхности. Наконец, предусмотрен холодный башмак для установки дополнительных аксессуаров (или нескольких Ulanzi L3 один на другой).

Ulanzi L3 может использоваться прямо на камере или на выносе. Благодаря небольшому весу его даже можно устанавливать на компактные дроны типа DJI Mavic, чтобы ночью рисовать светом в воздухе на длинных выдержках.

Характеристики