Осветитель Ulanzi L2, влагозащищенный, 3 Вт, 5500К
Код товара : УТ-00057446
Артикул : 2172/L2
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
3 Вт
Угол освещения
60°
Прочие характеристики
Вес
70 г
Описание
Компактный светодиодный осветитель с влагозащитой IP68 (погружение до 10 метров). Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 800 мАч, которого хватает на 1 час работы при максимальной яркости или 4 часа с минимальной яркостью (25%). Максимальная мощность – 3 Вт, освещенность на расстоянии 1 м составляет 300 лк, что впечатляюще для такого маленького прибора (кубик со стороной 4 см). В комплекте идет множество насадок для модификации светового потока: шторки, конус, соты, матовый рассеиватель, цветные фильтры. Все насадки крепятся на осветитель с помощью магнитов, быстро и просто.
Осветитель устанавливается на стандартный штативный винт 1/4", в комплекте также идет адаптер в башмак для аксессуаров. Кроме того, тыльная сторона осветителя также содержит в себе магниты, так что его можно просто прилепить к любой стальной или чугунной поверхности. Ulanzi L2 может использоваться прямо на камере или на выносе. Благодаря небольшому весу его даже можно устанавливать на компактные дроны типа DJI Mavic.