Это мощный и универсальный светодиодный источник света, который может использоваться для фотосъемки, видеосъемки, и других творческих проектов. Он оснащен несколькими магнитными точками крепления, которые позволяют легко закрепить его на любой магнитной поверхности. Светильник обладает полной 360-градусной RGB-цветовой гаммой, режимом HSI и 11 режимами эффектов, которые позволяют вам раскрыть свое творческое видение. Встроенный OLED-дисплей и кнопки управления на корпусе позволяют легко переключаться между настройками. Вы также можете установить светильник на мини-штатив или на верхнюю часть камеры с помощью встроенной резьбы 1/4"-20 или адаптера холодного башмака. Интерфейс USB-C заряжает встроенный аккумулятор емкостью 800 мАч, который обеспечивает время работы до 65 минут на максимальной яркости.