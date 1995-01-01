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Осветитель Ulanzi L2 COB RGB, 3.5 Вт, светодиодный

  • L2 COB RGB, 3.5 Вт, светодиодный
  • L2 COB RGB, 3.5 Вт, светодиодный
  • L2 COB RGB, 3.5 Вт, светодиодный
  • L2 COB RGB, 3.5 Вт, светодиодный
  • L2 COB RGB, 3.5 Вт, светодиодный
  • L2 COB RGB, 3.5 Вт, светодиодный
  • L2 COB RGB, 3.5 Вт, светодиодный
Код товара:УТ-00071151
Артикул:2878

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Это мощный и универсальный светодиодный источник света, который может использоваться для фотосъемки, видеосъемки и других творческих проектов. Он оснащен несколькими магнитными точками крепления, которые позволяют легко закрепить его на любой магнитной поверхности. Светильник обладает полной 360-градусной RGB-цветовой гаммой, режимом HSI и 11 режимами эффектов, которые позволяют вам раскрыть свое творческое видение. Встроенный OLED-дисплей и кнопки управления на корпусе позволяют легко переключаться между настройками.. Вы также можете установить светильник на мини-штатив или на верхнюю часть камеры с помощью встроенной резьбы 1/4"-20 или адаптера холодного башмака. Интерфейс USB-C заряжает встроенный аккумулятор емкостью 800 мАч, который обеспечивает время работы до 65 минут на максимальной яркости.

В комплекте идет ряд аксессуаров, позволяющих регулировать световой поток, которые крепятся на магниты.

Комплектация:

  • осветитель
  • зарядный кабель USB Type-C 0.3 м
  • адаптер в башмак
  • снут (конусная насадка)
  • соты
  • 4-лепестковые шторки
  • белый силиконовый диффузор