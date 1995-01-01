Осветитель Ulanzi L2 COB Bi-Color, 4 вт, 2700-7000K, cветодиодный

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Код товара: УТ-00071152 Артикул: 3051/L2 Bi Код товара: УТ-00071152 Артикул: 3051/L2 Bi Тип света светодиодный Мощность 5.5 Вт Цветовая температура 6000К Индекс CRI 90 Угол освещения 60° Работа от аккумулятора работа от элементов питания АА х2 (возможна работа от аккумуляторных батарей типа АА) Система охлаждения пассивная Тип крепления в башмак + гнездо 1/4" Вес 150 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света светодиодный Мощность 5.5 Вт Цветовая температура 6000К Индекс CRI 90 Угол освещения 60° Работа от аккумулятора работа от элементов питания АА х2 (возможна работа от аккумуляторных батарей типа АА) Система охлаждения пассивная Тип крепления в башмак + гнездо 1/4" Физические характеристики Вес 150 г Размеры 80 × 67 × 32 мм Прочие особенности Сайт производителя https://www.ulanzi.com Страна производства Китай Описание ULANZI Bi-Color LED Video Light - это профессиональный светодиодный видеосвет с двумя цветовыми температурами для создания качественного и естественного освещения при съемке фото и видео. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2700K до 7000К, что позволяет имитировать различные условия освещения: от мягкого света заката до яркого дневного света. Видео Наш обзор

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