Осветитель Ulanzi L2 COB Bi-Color, 4 вт, 2700-7000K, cветодиодный
Код товара : УТ-00071152
Артикул : 3051/L2 Bi
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
ULANZI Bi-Color LED Video Light - это профессиональный светодиодный видеосвет с двумя цветовыми температурами для создания качественного и естественного освещения при съемке фото и видео. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2700K до 7000К, что позволяет имитировать различные условия освещения: от мягкого света заката до яркого дневного света.