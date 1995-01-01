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Осветитель Ulanzi L2 COB Bi-Color, 4 вт, 2700-7000K, cветодиодный

  • Ulanzi L2 COB Bi-Color, cветодиодный осветитель, 3051
  • Ulanzi L2 COB Bi-Color, cветодиодный осветитель, 3051
  • Ulanzi L2 COB Bi-Color, cветодиодный осветитель, 3051
  • Ulanzi L2 COB Bi-Color, cветодиодный осветитель, 3051
  • Ulanzi L2 COB Bi-Color, cветодиодный осветитель, 3051
Код товара:УТ-00071152
Артикул:3051/L2 Bi

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

ULANZI Bi-Color LED Video Light - это профессиональный светодиодный видеосвет с двумя цветовыми температурами для создания качественного и естественного освещения при съемке фото и видео. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2700K до 7000К, что позволяет имитировать различные условия освещения: от мягкого света заката до яркого дневного света.