ULANZI Bi-Color LED Video Light - это профессиональный светодиодный видеосвет с двумя цветовыми температурами для создания качественного и естественного освещения при съемке фото и видео. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2700K до 7000К, что позволяет имитировать различные условия освещения: от мягкого света заката до яркого дневного света.