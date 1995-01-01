Осветитель Ulanzi L2 COB Bi-Color, 4 вт, 2700-7000K, cветодиодный
Код товара:УТ-00071152
Артикул:3051/L2 Bi
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность5.5 Вт
Цветовая температура6000К
Индекс CRI90
Угол освещения60°
Работа от аккумулятораработа от элементов питания АА х2 (возможна работа от аккумуляторных батарей типа АА)
Система охлажденияпассивная
Тип крепленияв башмак + гнездо 1/4"
Вес150 г
Размеры80 × 67 × 32 мм
Сайт производителяhttps://www.ulanzi.com
Страна производстваКитай
Описание
ULANZI Bi-Color LED Video Light - это профессиональный светодиодный видеосвет с двумя цветовыми температурами для создания качественного и естественного освещения при съемке фото и видео. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2700K до 7000К, что позволяет имитировать различные условия освещения: от мягкого света заката до яркого дневного света.