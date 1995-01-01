Беспроводная система Ulanzi J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный (уцененный)
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Описание
Компактная и лёгкая радиосистема Ulanzi J12 Lavalier с двумя передатчиками для ведения удаленной записи звука сразу на записывающее устройство. Благодаря цифровому варианту подключения радиосистема работает со смартфонами, а значит вы сможете вести трансляцию или записывать блог без лишних проводов. Компактный передатчик уже имеет встроенный всенаправленный микрофон.
На корпусе предусмотрена прищепка типа "крокодил" с помощью которой трансмиттер можно закрепить на одежде. Порт Type-C позволяет производить сквозную зарядку подключенного гаджета, а значит вы сможете значительно увеличить время работы. Для зарядки и хранения всего комплекта предусмотрен специальный кейс, прямо как в TWS наушниках. Встроенного аккумулятора хватит на 4-5 зарядок.
Характеристики:
- Подключение: Type-C
- Передача сигнала: 2.4G
- Запись звука: моно
- Рабочая дистанция: 20 м
- Задержка: 25 мс
- Аккумулятор передатчика: 80 мАч
- Габариты кейса: 85 х 63 х 28 мм
- Аккумулятор кейса: 800 мАч
- Время работы: до 7 ч
Комплектация:
- приемник
- передатчик (2 шт)
- зарядный кейс
- зарядный кабель