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Беспроводная система Ulanzi J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный (уцененный)

  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
  • J12 Lavalier, 2.4 ГГц, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
Код товара:УТ-00077906
Артикул:2883 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная и лёгкая радиосистема Ulanzi J12 Lavalier с двумя передатчиками для ведения удаленной записи звука сразу на записывающее устройство. Благодаря цифровому варианту подключения радиосистема работает со смартфонами, а значит вы сможете вести трансляцию или записывать блог без лишних проводов. Компактный передатчик уже имеет встроенный всенаправленный микрофон.

На корпусе предусмотрена прищепка типа "крокодил" с помощью которой трансмиттер можно закрепить на одежде. Порт Type-C позволяет производить сквозную зарядку подключенного гаджета, а значит вы сможете значительно увеличить время работы. Для зарядки и хранения всего комплекта предусмотрен специальный кейс, прямо как в TWS наушниках. Встроенного аккумулятора хватит на 4-5 зарядок.

Характеристики:

  • Подключение: Type-C
  • Передача сигнала: 2.4G
  • Запись звука: моно
  • Рабочая дистанция: 20 м
  • Задержка: 25 мс
  • Аккумулятор передатчика: 80 мАч
  • Габариты кейса: 85 х 63 х 28 мм
  • Аккумулятор кейса: 800 мАч
  • Время работы: до 7 ч

Комплектация:

  • приемник
  • передатчик (2 шт)
  • зарядный кейс
  • зарядный кабель