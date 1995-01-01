Компактная и лёгкая радиосистема Ulanzi J12 Lavalier с двумя передатчиками для ведения удаленной записи звука сразу на записывающее устройство. Благодаря цифровому варианту подключения радиосистема работает со смартфонами, а значит вы сможете вести трансляцию или записывать блог без лишних проводов. Компактный передатчик уже имеет встроенный всенаправленный микрофон.

На корпусе предусмотрена прищепка типа "крокодил" с помощью которой трансмиттер можно закрепить на одежде. Порт Type-C позволяет производить сквозную зарядку подключенного гаджета, а значит вы сможете значительно увеличить время работы. Для зарядки и хранения всего комплекта предусмотрен специальный кейс, прямо как в TWS наушниках. Встроенного аккумулятора хватит на 4-5 зарядок.

Характеристики:

Подключение: Type-C

Передача сигнала: 2.4G

Запись звука: моно

Рабочая дистанция: 20 м

Задержка: 25 мс

Аккумулятор передатчика: 80 мАч

Габариты кейса: 85 х 63 х 28 мм

Аккумулятор кейса: 800 мАч

Время работы: до 7 ч

Комплектация: