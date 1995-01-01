Беспроводная система Ulanzi J12 Lavalier, TX+TX+RX, USB-C, чёрный
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Описание
Компактная и лёгкая радиосистема Ulanzi J12 Lavalier с двумя микрофонами. Выпускается в 2 вариантах: USB-C и Lightning. Приемник системы напрямую, без лишних проводов устанавливается в записывающее устройство: смартфон, планшет или компьютер. Дальность действия составляет 20 метров (в условиях прямой линии видимости между приемником и передатчиком). Вся система хранится в удобном зарядном кейсе, который также может несколько раз зарядить микрофоны от собственного аккумулятора.
Микрофоны крепятся к одежде с помощью стандартных прищепок-«крокодильчиков». На корпусе приемника предусмотрен порт USB Type-C, который позволяет производить сквозную зарядку телефона во время записи.
Характеристики:
- Подключение: USB Type-C
- Запись звука: моно
- Рабочая дистанция: 20 м
- Задержка: 25 мс
- Аккумулятор микрофона: 80 мАч, время работы около 6 часов
- Аккумулятор кейса: 800 мАч, около 4 перезарядок
- Габариты кейса: 85 х 63 х 28 мм
Комплектация:
- приемник
- передатчик (2 шт)
- зарядный кейс
- зарядный кабель