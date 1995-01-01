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Беспроводная система Ulanzi J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный

  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
  • J12 Lavalier, TX+TX+RX, Lightning, чёрный
Код товара:УТ-00075238
Артикул:2885

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная и лёгкая радиосистема Ulanzi J12 Lavalier с двумя микрофонами. Выпускается в 2 вариантах: USB-C и Lightning. Приемник системы напрямую, без лишних проводов устанавливается в записывающее устройство: смартфон, планшет или компьютер. Дальность действия составляет 20 метров (в условиях прямой линии видимости между приемником и передатчиком). Вся система хранится в удобном зарядном кейсе, который также может несколько раз зарядить микрофоны от собственного аккумулятора.

Микрофоны крепятся к одежде с помощью стандартных прищепок-«крокодильчиков». На корпусе приемника предусмотрен порт USB Type-C, который позволяет производить сквозную зарядку телефона во время записи.

Характеристики:

  • Подключение: Lightning
  • Запись звука: моно
  • Рабочая дистанция: 20 м
  • Задержка: 25 мс
  • Аккумулятор микрофона: 80 мАч, время работы около 6 часов
  • Аккумулятор кейса: 800 мАч, около 4 перезарядок
  • Габариты кейса: 85 х 63 х 28 мм

Комплектация:

  • приемник
  • передатчик (2 шт)
  • зарядный кейс
  • зарядный кабель