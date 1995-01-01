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Осветитель Ulanzi VL120 RGB, 5 Вт, 2500-9000 К, черный

  • VL120 RGB, 5 Вт, 2500-9000 К, черный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 5 Вт, 2500-9000 К, черный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
  • VL120 RGB, 5 Вт, 2500-9000 К, черный
Код товара:УТ-00053454
Артикул:2495

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Портативный светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором на 3100 мАч, который обеспечивает около 2 часов работы с максимальной яркостью. Температура белого регулируется в пределах от 2500К (теплый, оранжевый) до 9000К (холодный, синий), также присутствует полноцветный RGB режим с управлением по принципу HSI. Максимальная мощность составляет 5 Вт, что обеспечивает эффективную подсветку на расстоянии 1-2 м. VL120 можно установить в башмак вашей камеры (адаптер в комплекте), а также использовать с любым удобным настольным штативом, студийной стойкой или другим держателем.

Максимальная мощность составляет 5 Вт, что обеспечивает эффективную подсветку на расстоянии 1-2 м. VL120 можно установить в башмак вашей камеры (адаптер в комплекте), а также использовать с любым удобным настольным штативом, студийной стойкой или другим держателем. Для создания более мягкого освещения в комплекте идет силиконовый рассеиватель, который надевается на панель как чехол.

Режим спецэффектов позволяет воспроизвести свет от свечи, фейерверков, полицейской машины, мерцающего экрана телевизора и так далее – всего 20 эффектов.

Заряжается Ulanzi VL120 RGB через USB-C порт, возможна работа с постоянным внешним питанием от сетевого адаптера (не входит в комплект).

Характеристики

  • Тип света: светодиодная панель
  • Мощность: 5 Вт
  • Освещенность: 180 лк на 1 м, 550 лк на 0.5 м, 1250 лк на 0.3 м
  • Цветовая температура: 2500-9000 К
  • Индекс CRI: 95
  • Регулировка мощности: есть, плавная, 0-100%
  • Угол освещения: 120°
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 3100 мАч, около 2 часов работы при максимальной яркости
  • Работа от сети: зарядка и постоянное питание через USB-C порт (5В)
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: гнездо 1/4"-20
  • Физические характеристики
    • Вес: 120 г
    • Размеры: 10.6 х 6.6 см
  • Комплектация: осветитель, белый силиконовый рассеиватель, адаптер в башмак, USB кабель
  • Страна производства: Китай