Осветитель Ulanzi VL120 RGB, 4 Вт, 2500-9000 К, светодиодный
Код товара : УТ-00053454
Артикул : 2495/VL120RGB
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
4 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, плавная
Индекс CRI
95
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
2500
Максимальная цветовая температура, K
9000
Работа от сети
через USB-C порт
Тип крепления
гнездо 1/4"-20
Прочие характеристики
Вес
120 г
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Портативная LED панель со встроенным режимом RGB, что позволяет создать необычное освещение в кадре и поможет воплотить творческие идеи.
VL120 имеет уже встроенные сценарии освещения, что открывает доступ к эффектам сирены скорой или пожарной машины, вспышки молнии, миганием экрана ТВ и многим другим.
FX режимы: Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Party, Cop car, Candle, Strobe, Ambulance, Fire truck, HSI, Emergency
Осветитель получил аккумулятор на 3100 мАч, что позволяет работать до 3 часов без перерыва.
Комплектация:
- осветитель
- холодный башмак
- зарядный кабель