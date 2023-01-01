Описание

Портативная LED панель со встроенным режимом RGB, что позволяет создать необычное освещение в кадре и поможет воплотить творческие идеи.

VL120 имеет уже встроенные сценарии освещения, что открывает доступ к эффектам сирены скорой или пожарной машины, вспышки молнии, миганием экрана ТВ и многим другим.

FX режимы: Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Party, Cop car, Candle, Strobe, Ambulance, Fire truck, HSI, Emergency

Осветитель получил аккумулятор на 3100 мАч, что позволяет работать до 3 часов без перерыва.

Комплектация: