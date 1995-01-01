Портативный светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором на 3100 мАч, который обеспечивает около 2 часов работы с максимальной яркостью. Температура белого регулируется в пределах от 2500К (теплый, оранжевый) до 9000К (холодный, синий), также присутствует полноцветный RGB режим с управлением по принципу HSI. Максимальная мощность составляет 5 Вт, что обеспечивает эффективную подсветку на расстоянии 1-2 м. VL120 можно установить в башмак вашей камеры (адаптер в комплекте), а также использовать с любым удобным настольным штативом, студийной стойкой или другим держателем.

Максимальная мощность составляет 5 Вт, что обеспечивает эффективную подсветку на расстоянии 1-2 м. VL120 можно установить в башмак вашей камеры (адаптер в комплекте), а также использовать с любым удобным настольным штативом, студийной стойкой или другим держателем. Для создания более мягкого освещения в комплекте идет силиконовый рассеиватель, который надевается на панель как чехол.

Режим спецэффектов позволяет воспроизвести свет от свечи, фейерверков, полицейской машины, мерцающего экрана телевизора и так далее – всего 20 эффектов.

Заряжается Ulanzi VL120 RGB через USB-C порт, возможна работа с постоянным внешним питанием от сетевого адаптера (не входит в комплект).

Характеристики