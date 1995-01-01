Ulanzi 2637 – компактный светодиодный осветитель мощностью 6 Вт с режимом регулировки цветовой температуры (теплый / холодный свет) и цветным режимом освещения. Всего в осветителе использовано 88 светодиодов, из них 33 белых холодного свечения, 33 белых теплого и 22 RGB светодиода. С обоих торцов предусмотрены резьбовые гнезда 1/4"-20, а также магнитные крепления, которые позволяют устанавливать осветитель на стальные поверхности. Два или несколько таких осветителей можно легко соединить друг с другом с помощью простых винтовых адаптеров.

Прибор работает от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 2000 мАч, который может обеспечить до 90 минут свечения с полной яркостью. Зарядка и / или постоянное питание осуществляется через порт USB-C (сетевой адаптер в комплект не входит).

Для съемки творческих видео имеется режим спецэффектов: всего в памяти прибора есть 20 эффектов, таких как «полицейская машина», «свеча», «молния», «вечеринка», «фейерверк» и так далее. Все управление осуществляется с помощью 4 кнопок и небольшого ЖК дисплея, расположенного с тыльной стороны.

В целом это очень компактный (длина всего 10 см) и доступный осветитель, позволяющий работать со всей цветовой палитрой.

Характеристики