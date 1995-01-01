Осветитель Ulanzi Compact Tube light, RGB, 6 Вт, с магнитным креплением
Товар не найден
Характеристики
Описание
Ulanzi 2637 – компактный светодиодный осветитель мощностью 6 Вт с режимом регулировки цветовой температуры (теплый / холодный свет) и цветным режимом освещения. Всего в осветителе использовано 88 светодиодов, из них 33 белых холодного свечения, 33 белых теплого и 22 RGB светодиода. С обоих торцов предусмотрены резьбовые гнезда 1/4"-20, а также магнитные крепления, которые позволяют устанавливать осветитель на стальные поверхности. Два или несколько таких осветителей можно легко соединить друг с другом с помощью простых винтовых адаптеров.
Прибор работает от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 2000 мАч, который может обеспечить до 90 минут свечения с полной яркостью. Зарядка и / или постоянное питание осуществляется через порт USB-C (сетевой адаптер в комплект не входит).
Для съемки творческих видео имеется режим спецэффектов: всего в памяти прибора есть 20 эффектов, таких как «полицейская машина», «свеча», «молния», «вечеринка», «фейерверк» и так далее. Все управление осуществляется с помощью 4 кнопок и небольшого ЖК дисплея, расположенного с тыльной стороны.
В целом это очень компактный (длина всего 10 см) и доступный осветитель, позволяющий работать со всей цветовой палитрой.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 6 Вт
- Освещенность: 700 лк на 0.3 м
- Цветовая температура: 2500К ~ 9000К
- Индекс CRI: 95+
- Регулировка мощности: есть, плавная
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 3.7В 2000 мАч, около 90 мин. работы
- Работа от сети: зарядка и постоянное питание через USB-C порт
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: резьба 1/4"-20 с обоих торцов + магнитное крепление
- Вес: 109 г
- Размеры: 100 х 41 мм
- Комплектация: осветитель, USB кабель
- Страна производства: Китай