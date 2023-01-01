Шаровая голова Ulanzi U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
Код товара : УТ-00053549
Артикул : 2305/U-100
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 1/4"
Материал
алюминий + сталь
Максимальная нагрузка
20 кг.
Описание
Шаровая голова с быстросъемной площадкой от Ulanzi - это компактная шаровая голова с холодным башмаком для аксессуаров, идеально подходящая для установки дополнительного оборудования (микрофона, светодиодной подсветки или другого аксессуара)
Эта прочная голова из магния и алюминия может быть легко установлена на любой штатив, моноподу или другому оборудованию, благодаря стандартному креплению 1/4.
Имеется быстросъемная пластина Ulanzi CLAW для быстрой установки камеры