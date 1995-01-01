Шаровая голова Ulanzi U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
Код товара:УТ-00053549
Артикул:2305/U-100
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг20
Тип головкишаровая
Головкашаровая, 1/4"
Быстросъемная площадкаUlanzi CLAW
Максимальная нагрузка20 кг.
Материалалюминий + сталь
Страна производстваКитай
Описание
Шаровая голова с быстросъемной площадкой от Ulanzi - это компактная шаровая голова с холодным башмаком для аксессуаров, идеально подходящая для установки дополнительного оборудования (микрофона, светодиодной подсветки или другого аксессуара)
Эта прочная голова из магния и алюминия может быть легко установлена на любой штатив, моноподу или другому оборудованию, благодаря стандартному креплению 1/4.
Имеется быстросъемная пластина Ulanzi CLAW для быстрой установки камеры