Описание

Шаровая голова с быстросъемной площадкой от Ulanzi - это компактная шаровая голова с холодным башмаком для аксессуаров, идеально подходящая для установки дополнительного оборудования (микрофона, светодиодной подсветки или другого аксессуара)

Эта прочная голова из магния и алюминия может быть легко установлена на любой штатив, моноподу или другому оборудованию, благодаря стандартному креплению 1/4.

Имеется быстросъемная пластина Ulanzi CLAW для быстрой установки камеры