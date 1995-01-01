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Шаровая голова Ulanzi U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой

  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
  • U-100, Claw Quick Release, с быстросъемной площадкой
Код товара:УТ-00053549
Артикул:2305/U-100

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шаровая голова с быстросъемной площадкой от Ulanzi - это компактная шаровая голова с холодным башмаком для аксессуаров, идеально подходящая для установки дополнительного оборудования (микрофона, светодиодной подсветки или другого аксессуара)

Эта прочная голова из магния и алюминия может быть легко установлена на любой штатив, моноподу или другому оборудованию, благодаря стандартному креплению 1/4.

Имеется быстросъемная пластина Ulanzi CLAW для быстрой установки камеры