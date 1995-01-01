Качественное цветное освещение в любом месте

Ulanzi C60RGB - осветитель "кубик", что уже готов к съёмкам. В комплекте уже есть нужные насадки, а для работы даже не нужна розетка, ведь встроенная батарея позволяет использовать его на улице без дополнительных приспособлений. Он предназначен для портретной съёмки, работы в помещении и на открытом воздухе, где требуется мобильный прибор с точной настройкой цвета. Наличие полноцветного RGB режима расширяет творческие возможности. Качественные диоды выдают стабильную мощность 60 Вт, а индексы цветопередачи CRI 95+ и TLCI 96+ гарантируют отсутствие искажений. Масса самого блока без насадок составляет 537 г, с отражателем достигает 600 г, позволяя управлять прибором одной рукой.

Автономное питание + сквозная зарядка

Встроенный аккумулятор ёмкостью 3300 мАч обеспечивает автономную работу до 37 минут на максимальной яркости. Кнопка активации экорежима продлевает время сеанса, а технология pass‑through даёт возможность подзаряжать батарею без выключения. Питать моноблок можно как через адаптер постоянного тока, так и по Type‑C 100 Вт. Совместим с аккумуляторной рукояткой Ulanzi BG5 для ещё большего удобства.

Mini Bowens и двадцать FX режимов

Устройство оснащено креплением mini Bowens, а в комплект уже входят отражатель, силиконовый рассеиватель и оптический конденсатор. Резьбовое отверстие 1/4" служит для установки на стойку или кронштейн. Встроенный контроллер предлагает 20 настраиваемых световых спецэффектов для создания нужной атмосферы в кадре. Яркость регулируется ступенчато от 0 до 100%, а цветовая температура в биколорном режиме меняется плавно от 2500 до 6500 K, без фиксированных позиций. В RGB режиме доступен полный контроль над оттенком и насыщенностью.

Комплектация:

Осветитель

Отражатель

Рассеиватель

Концентратор

Сетевой адаптер

Характеристики: