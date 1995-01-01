Осветитель Ulanzi C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
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Описание
Качественное цветное освещение в любом месте
Ulanzi C60RGB - осветитель "кубик", что уже готов к съёмкам. В комплекте уже есть нужные насадки, а для работы даже не нужна розетка, ведь встроенная батарея позволяет использовать его на улице без дополнительных приспособлений. Он предназначен для портретной съёмки, работы в помещении и на открытом воздухе, где требуется мобильный прибор с точной настройкой цвета. Наличие полноцветного RGB режима расширяет творческие возможности. Качественные диоды выдают стабильную мощность 60 Вт, а индексы цветопередачи CRI 95+ и TLCI 96+ гарантируют отсутствие искажений. Масса самого блока без насадок составляет 537 г, с отражателем достигает 600 г, позволяя управлять прибором одной рукой.
Автономное питание + сквозная зарядка
Встроенный аккумулятор ёмкостью 3300 мАч обеспечивает автономную работу до 37 минут на максимальной яркости. Кнопка активации экорежима продлевает время сеанса, а технология pass‑through даёт возможность подзаряжать батарею без выключения. Питать моноблок можно как через адаптер постоянного тока, так и по Type‑C 100 Вт. Совместим с аккумуляторной рукояткой Ulanzi BG5 для ещё большего удобства.
Mini Bowens и двадцать FX режимов
Устройство оснащено креплением mini Bowens, а в комплект уже входят отражатель, силиконовый рассеиватель и оптический конденсатор. Резьбовое отверстие 1/4" служит для установки на стойку или кронштейн. Встроенный контроллер предлагает 20 настраиваемых световых спецэффектов для создания нужной атмосферы в кадре. Яркость регулируется ступенчато от 0 до 100%, а цветовая температура в биколорном режиме меняется плавно от 2500 до 6500 K, без фиксированных позиций. В RGB режиме доступен полный контроль над оттенком и насыщенностью.
Комплектация:
- Осветитель
- Отражатель
- Рассеиватель
- Концентратор
- Сетевой адаптер
Характеристики:
- Байонет: Mini Bowens
- Мощность: 60 Вт
- Диапазон цветовой температуры: 2500 - 6500 K
- TLCI: 96
- CRI: 95
- Угол светового потока: 120°
- Питание: Type-C
- Встроенный аккумулятор: 3300 мАч
- Напряжение: 14.4 В
- Энергия аккумулятора: 47.52 Втч
- Время работы: до 40 мин
- Время зарядки: 90 мин
- Крепление: винт 1/4"
- Размеры: 85 х 85 х 105 мм
- Вес: 537 г
- Вес с упаковкой: 1395 г