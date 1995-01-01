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Осветитель Ulanzi C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens

  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
  • C60RGB Video Light, светодиодный, 60 Вт, RGB, Mini Bowens
Код товара:УТ-00093071
Артикул:L277

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Качественное цветное освещение в любом месте
Ulanzi C60RGB - осветитель "кубик", что уже готов к съёмкам. В комплекте уже есть нужные насадки, а для работы даже не нужна розетка, ведь встроенная батарея позволяет использовать его на улице без дополнительных приспособлений. Он предназначен для портретной съёмки, работы в помещении и на открытом воздухе, где требуется мобильный прибор с точной настройкой цвета. Наличие полноцветного RGB режима расширяет творческие возможности. Качественные диоды выдают стабильную мощность 60 Вт, а индексы цветопередачи CRI 95+ и TLCI 96+ гарантируют отсутствие искажений. Масса самого блока без насадок составляет 537 г, с отражателем достигает 600 г, позволяя управлять прибором одной рукой.

Автономное питание + сквозная зарядка

Встроенный аккумулятор ёмкостью 3300 мАч обеспечивает автономную работу до 37 минут на максимальной яркости. Кнопка активации экорежима продлевает время сеанса, а технология pass‑through даёт возможность подзаряжать батарею без выключения. Питать моноблок можно как через адаптер постоянного тока, так и по Type‑C 100 Вт. Совместим с аккумуляторной рукояткой Ulanzi BG5 для ещё большего удобства.

Mini Bowens и двадцать FX режимов
Устройство оснащено креплением mini Bowens, а в комплект уже входят отражатель, силиконовый рассеиватель и оптический конденсатор. Резьбовое отверстие 1/4" служит для установки на стойку или кронштейн. Встроенный контроллер предлагает 20 настраиваемых световых спецэффектов для создания нужной атмосферы в кадре. Яркость регулируется ступенчато от 0 до 100%, а цветовая температура в биколорном режиме меняется плавно от 2500 до 6500 K, без фиксированных позиций. В RGB режиме доступен полный контроль над оттенком и насыщенностью.

Комплектация:

  • Осветитель
  • Отражатель
  • Рассеиватель
  • Концентратор
  • Сетевой адаптер

Характеристики:

  • Байонет: Mini Bowens
  • Мощность: 60 Вт
  • Диапазон цветовой температуры: 2500 - 6500 K
  • TLCI: 96
  • CRI: 95
  • Угол светового потока: 120°
  • Питание: Type-C
  • Встроенный аккумулятор: 3300 мАч
  • Напряжение: 14.4 В
  • Энергия аккумулятора: 47.52 Втч
  • Время работы: до 40 мин
  • Время зарядки: 90 мин
  • Крепление: винт 1/4"
  • Размеры: 85 х 85 х 105 мм
  • Вес: 537 г
  • Вес с упаковкой: 1395 г