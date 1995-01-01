Внешняя звуковая карта Ulanzi AX01 облегчает управление звуком во время онлайн-стримов, предоставляет возможность подключить к компьютеру микрофоны с интерфейсом 3.5 мм, XLR или Mini XLR, подключить одновременно несколько микрофонов (до 5), подключить фоновую музыку с телефона по Bluetooth или с карты памяти microSD, менять свой голос, использовать эквалайзер и до 12 звуковых эффектов, вызываемых одной кнопкой. Ниже мы остановимся на этом подробнее.

Несмотря на то, что большую часть функционала можно реализовать через программные звуковые панели на вашем компьютере, физическая панель с клавишами и рукоятками значительно ускоряет и облегчает работу со звуком, что особенно важно для онлайн-трансляций. Вам не нужно отвлекаться на поиск нужной функции или звукового эффекта – все они доступны в пределах одного касания. А возможность подключения нескольких микрофонов позволит вам записывать интервью и подкасты с несколькими людьми одновременно.

Для подключения микрофонов имеется несколько интерфейсов:

2 аналоговых 3.5-мм входа – один спереди, второй сзади

3.5-мм вход / выход для микрофона на гарнитуре / игровых наушниках

вход Mini XLR с адаптером на полноразмерный XLR и подключаемым фантомным питанием 48В

USB-A вход для цифровых микрофонов (микрофон должен поддерживать дискретизацию 16 бит)

Громкость всех микрофонов регулируется крайним левым ползунком (слайдером). К сожалению, раздельное управление у этой модели не предусмотрено. Под ползунком расположена кнопка Mute для временного выключения всех микрофонов.

Есть несколько входов для музыкального аккомпанемента, будь то ваш музыкальный инструмент или готовые музыкальные треки:

3.5-мм аналоговый вход

Bluetooth соединение

гнездо для карт памяти microSD

Громкость музыкального сопровождения регулируется вторым ползунком. Под ним располагается кнопка временного выключения музыки.

Выходы:

эфирный цифровой USB-C выход на ПК или смартфон

2 эфирных аналоговых выхода 3.5 мм – например, на аудиорекордер

3.5-мм выход на наушники

3.5-мм выход на колонки (можно использовать для подключения вторых мониторных наушников)

3.5-мм TRRS вход/выход на гарнитуру / игровые наушники

Громкость эфирных выходов и выходов на наушники / колонки раздельно регулируется двумя рукоятками-валкодерами, которые располагаются над ползунками. Правее от них расположено 6 кнопок:

переключение источника музыки между входом 3.5 мм, Bluetooth и картой памяти

кнопка подключения Bluetooth

кнопка полного выключения звука в эфире (и микрофоны, и музыка)

кнопки «пауза», «вперед» и «назад» для переключения между музыкальными треками

Далее идет блок звуковых эффектов:

Sound Effects – переключает такие эффекты как усиление баса, усиление вокала, эхо и т.д.

Voice Change – позволяет «на лету» менять ваш голос: мужской, женский, детский, голос робота и т.д.

Original Voice – возвращает к обычному голосу

Denoise – включает шумоподавление, 3 степени эффекта

Dodge – эта функция автоматически приглушает фоновую музыку, когда вы говорите, и восстанавливает громкость, когда вы молчите

Vocal Cut – приглушает вокал в музыке. Можно использовать для караоке

Loop Back – включает и выключает аудио компьютера

Блок эквалайзера:

Рукоятка эквалайзера – позволяет настроить высокие, средние и высокие частоты

Рукоятка Pitch – позволяет менять высоту голоса

FX1 и FX2 – позволяют сохранить в память текущие настройки и быстро вернуться к ним

Наконец, нижний блок из 12 клавиш: на них можно привязать короткие звуковые эффекты, 9 уже предустановлено в памяти (радость, смех, аплодисменты, «фейспалм», свист и так далее). Громкость эффектов регулируется соседней рукояткой. В комплекте идет карточка с подписями предустановленных эффектов и еще 2 карточки без подписей – на тот случай, если вы захотите настроить свои.

Яркость и цвет подсветки настраиваются кнопкой на правой боковой панели карты.

Питание: карта может работать как с питанием от универсального сетевого адаптера (не входит в комплект), так и с питанием от встроенного аккумулятора, который обеспечивает 2-6 часов автономной работы (в зависимости от яркости подсветки).

Характеристики

Общие

Размеры: 21.8 х 12 х 2.6 см

Вес: 426 г

Питание: USB-C порт, 5В 1А

Встроенный аккумулятор: 3.7В 2000 мАч

Обработка аудио: 2 DSP процессора

Рабочая температура: 5° ~ 45° С

Совместимые ОС: Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android

Микрофонныq вход

Дискретизация: 16 бит 44.1 кГц

Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц

Динамический диапазон: 94 дБ

Коэффициент нелинейных искажений + Шум < 0.03%

Соотношение сигнал / шум: > 70 дБ

Усиление: 39 дБ (макс.)

Сопротивление: 4 кОм

USB микрофон

Универсальный аудиопротокол 16 бит

Питание: 5В 500 мА

Выход на наушники

80 мВт (максимум)

Сопротивление: 32 Ом

Комплектация