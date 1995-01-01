Стойка Ulanzi AT-05 Foldable Light Stand, 200 см, до 5 кг
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Описание
Компактная стойка для осветительного оборудования и аксессуаров Ulanzi AT-05. Длина в сложенном состоянии составляет всего 48 см, что позволяет переносить ее даже внутри среднеразмерного рюкзака. Это, а также небольшой вес (1.2 кг), делает ее отличным вариантом для выездной съемки на различных локациях.
Максимальная высота стойки составляет 2 метра, а максимальная нагрузка – 5 кг, поэтому она может использоваться даже с довольно тяжелыми студийными моноблоками и большими софтбоксами. Для удобства перемещения тяжелого оборудования по площадке стойку можно дооснастить колесной базой AT-02 Tripod Dolly (продается отдельно).
Стойка выполнена из алюминиевого сплава, конструкция включает 6 секций, 2 из них запираются цанговыми замками, а остальные – с помощью эксцентриков, простым поворотом колонны. Для установки оборудования предусмотрен штативный винт 1/4" и несъемный студийный «палец» 5/8" (16 мм). В сложенном состоянии ножки остаются зафиксированными и открываются только по нажатию на кнопку, что очень удобно при переноске.
Характеристики
- Максимальная высота: 200 см
- Длина в сложенном виде: 48 см
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Количество секций: 6
- Размах ног: 70 см
- Крепления: винт 1/4" + шпигот Baby Pin 5/8"
- Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик
- Вес: 1.2 кг