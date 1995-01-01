Компактная стойка для осветительного оборудования и аксессуаров Ulanzi AT-05. Длина в сложенном состоянии составляет всего 48 см, что позволяет переносить ее даже внутри среднеразмерного рюкзака. Это, а также небольшой вес (1.2 кг), делает ее отличным вариантом для выездной съемки на различных локациях.

Максимальная высота стойки составляет 2 метра, а максимальная нагрузка – 5 кг, поэтому она может использоваться даже с довольно тяжелыми студийными моноблоками и большими софтбоксами. Для удобства перемещения тяжелого оборудования по площадке стойку можно дооснастить колесной базой AT-02 Tripod Dolly (продается отдельно).

Стойка выполнена из алюминиевого сплава, конструкция включает 6 секций, 2 из них запираются цанговыми замками, а остальные – с помощью эксцентриков, простым поворотом колонны. Для установки оборудования предусмотрен штативный винт 1/4" и несъемный студийный «палец» 5/8" (16 мм). В сложенном состоянии ножки остаются зафиксированными и открываются только по нажатию на кнопку, что очень удобно при переноске.

Характеристики