Шаровая головка Ulanzi U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
Код товара:УТ-00053592
Артикул:2235
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг10
Тип головкишаровая
Головкашаровая, 1/4"
Быстросъемная площадкаArca Design
Максимальная нагрузка10 кг.
Материалалюминий + сталь
Страна производстваКитай
Размеры66.7 х 65 х 32.5 мм
Описание
Шаровая голова с быстросъемной площадкой U-80L от Ulanzi - это компактная шаровая голова с холодным башмаком для аксессуаров, идеально подходящая для установки дополнительного оборудования (микрофона, светодиодной подсветки или другого аксессуара)
Эта прочная голова из магния и алюминия может быть легко установлена на любой штатив, моноподу или другому оборудованию, благодаря стандартному креплению 1/4.
Входящая в комплект быстросъемная пластина Arca имеет стопорные винты, предотвращающие случайное высвобождение камеры, и противоскользящую силиконовую прокладку, чтобы противостоять движению камеры, не повреждая ее поверхность.
- Крепление аксессуара на холодный башмак
- Совместимость с быстросъемными креплениями типа Arca
- Оснащена шкалой выравнивания
- Быстросъемная площадка типа Arca с стопорными винтами
- Компактная и портативная