Шаровая голова с быстросъемной площадкой U-80L от Ulanzi - это компактная шаровая голова с холодным башмаком для аксессуаров, идеально подходящая для установки дополнительного оборудования (микрофона, светодиодной подсветки или другого аксессуара)

Эта прочная голова из магния и алюминия может быть легко установлена на любой штатив, моноподу или другому оборудованию, благодаря стандартному креплению 1/4.

Входящая в комплект быстросъемная пластина Arca имеет стопорные винты, предотвращающие случайное высвобождение камеры, и противоскользящую силиконовую прокладку, чтобы противостоять движению камеры, не повреждая ее поверхность.