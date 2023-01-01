Шаровая головка Ulanzi U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
Код товара : УТ-00053592
Артикул : 2235/U-80L
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 1/4"
Материал
алюминий + сталь
Максимальная нагрузка
10 кг.
Описание
Шаровая голова с быстросъемной площадкой U-80L от Ulanzi - это компактная шаровая голова с холодным башмаком для аксессуаров, идеально подходящая для установки дополнительного оборудования (микрофона, светодиодной подсветки или другого аксессуара)
Эта прочная голова из магния и алюминия может быть легко установлена на любой штатив, моноподу или другому оборудованию, благодаря стандартному креплению 1/4.
Входящая в комплект быстросъемная пластина Arca имеет стопорные винты, предотвращающие случайное высвобождение камеры, и противоскользящую силиконовую прокладку, чтобы противостоять движению камеры, не повреждая ее поверхность.
- Крепление аксессуара на холодный башмак
- Совместимость с быстросъемными креплениями типа Arca
- Оснащена шкалой выравнивания
- Быстросъемная площадка типа Arca с стопорными винтами
- Компактная и портативная