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Шаровая головка Ulanzi U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой

  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
  • U-80L, Arca Swiss Side, с быстросъемной площадкой
Код товара:УТ-00053592
Артикул:2235

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шаровая голова с быстросъемной площадкой U-80L от Ulanzi - это компактная шаровая голова с холодным башмаком для аксессуаров, идеально подходящая для установки дополнительного оборудования (микрофона, светодиодной подсветки или другого аксессуара)

Эта прочная голова из магния и алюминия может быть легко установлена на любой штатив, моноподу или другому оборудованию, благодаря стандартному креплению 1/4.

Входящая в комплект быстросъемная пластина Arca имеет стопорные винты, предотвращающие случайное высвобождение камеры, и противоскользящую силиконовую прокладку, чтобы противостоять движению камеры, не повреждая ее поверхность.

  • Крепление аксессуара на холодный башмак
  • Совместимость с быстросъемными креплениями типа Arca
  • Оснащена шкалой выравнивания
  • Быстросъемная площадка типа Arca с стопорными винтами
  • Компактная и портативная