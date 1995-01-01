Ulanzi 40W RGB (L024) – это сверхкомпактный светодиодный моноблок со встроенным аккумулятором, изменяемой температурой белого света, режимом цветного RGB освещения и 20 спецэффектами. Корпус в форме небольшого кубика помещается в ладонь и весит менее 0.5 кг, при этом может выдавать мощность до 50 Вт. Благодаря байонетному соединению Mini Bowens, вы можете установить на него различные световые модификаторы: рефлекторы, софтбоксы, шторки и так далее.

Питание. Внутри корпуса располагается литий-ионный аккумулятор 14.8В 3400 мАч (50.3 Втч), который обеспечивает около 70 мин. работы на мощности 40 Вт или 50 мин. в режиме «перегрузки» (50 Вт). Аккумулятор заряжается через DC или USB-C порт, сетевой адаптер в комплект не входит. Для работы с постоянным питанием от розетки вам потребуется или оригинальный адаптер Ulanzi HT005, или любой другой универсальный USB PD адаптер мощностью не менее 65 Вт.

Прибор использует круглую COB светодиодную матрицу с высокой точностью цветопередачи: CRI 95. Это обеспечивает точное, натуральное отображение сложных оттенков – например, тонов кожи.

Управление осуществляется с помощью 2 рукояток-валкодеров и монохромного ЖК дисплея, расположенных на тыльной стороне корпуса. Возможности дистанционного управления у этой модели нет.

Благодаря регулируемой цветовой температуре и RGB режиму вы можете максимально творчески подходить к освещению сцены, также присутствует режим спецэффектов, который включает 20 мерцающих эффектов, имитирующих молнии, фейерверки, мигалки полицейской машины, скорой, пожарной и так далее. Каждый эффект можно дополнительно настроить по яркости, скорости переливов или частоте мерцания.

Благодаря высокой компактности и автономности по питанию, Ulanzi 40W RGB отлично подходит для выездных съемок на различных локациях. В фотосумке или рюкзаке он занимает всего 1 ячейку для объектива, может устанавливаться непосредственно на камеру, на какую-либо компактную стойку, использоваться с рук. Конечно, он также хорошо подходит для небольших домашних студий: предметной съемки, съемки видеоблогов, онлайн-стримов.

Характеристики