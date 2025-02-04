Катадиоптрический (зеркально-линзовый) объектив для камер формата APS-C. Очень компактный и легкий для своего фокусного расстояния: система зеркал позволяет более чем вдвое снизить длину и вес, что удобно для съемки в путешествиях и туристических походах, а также просто для ношения в течение дня. Фокусное расстояние 900 мм открывает недоступные ранее возможности: можно снимать с безопасной дистанции хищников, делать крупные планы маленьких зверей и птиц, а также получать невероятно крупные снимки луны и солнца в пейзажной фотографии. Оптическая схема оптимизирована для подавления хроматических аберраций, переотражений и бликов, а длинный ход фокусировочного кольца (270°) обеспечивает точность наведения на резкость.

Особенностью зеркально-линзовых объективов является «бубличное» боке: расфокусированные блики отображаются не как круги, а как узкие кольца, что можно использовать в художественных целях. Вторым моментом, который можно использовать, является сильное сжатие перспективы: благодаря большому фокусному расстоянию объекты, расположенные вдали, отображаются значительно крупнее по отношению к объектам на переднем плане. Это позволяет, к примеру, в несколько раз увеличить луну или солнце в пейзажной фотографии.

Малая минимальная дистанция фокусировки (2.61 м) позволяет использовать объектив для съемки крупным планом (увеличение 1:2.5). Создавайте впечатляющие портреты птиц и других животных.

Объектив полностью мануальный, фокусировка осуществляет только вручную. Если на зеркальных камерах это было бы довольно проблематично, то в современных беззеркальных камерах это не составляет большого труда благодаря яркому электронному видоискателю и функциям-ассистентам, таким как фокус-пикинг и увеличение выбранной области. Диафрагма фиксированная – f/11. На большинстве камер вы сможете использовать режим «приоритет диафрагмы», а если он недоступен – ручной режим экспозиции (М).

SZ 900mm f/11 PRO входит в линейку зеркально-линзовых объективов Tokina. Кроме него в ней выпускаются такие модели как

SZ 300mm f/7.1 PRO Reflex MF CF

SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF

SZ Super Tele 500mm F8 Reflex MF

SZ 600mm f/8 PRO Reflex MF CF

Эти объективы хорошо подходят для таких сюжетов как съемка птиц и дикой природы, съемка самолетов, пейзажная съемка, уличная фотография и так далее.