Описание

Tokina SZ 8mm F2.8 FISH-EYE - это компактный, лёгкий и светосильный сверхширокоугольный объектив типа "рыбий глаз" с ручной фокусировкой. Объектив обеспечивает полное покрытие кадра и разработан для беззеркальных камер с сенсором APS-C. Линейка включает модели камер с креплением Fuji X и Sony E. Акцент на перспективе и уникальное искажение делают этот объектив интересным как для фотографии, так и для производства видеоконтента.

Типовые жанры съёмки – дневной и ночной пейзаж, интерьеры, архитектура, уличная съёмка и домашние животные. Сверхширокий угол обзора, уникальный эффект искажения перспективы и компактный дизайн делают этот объектив интересным для создания уникальных снимков для социальных сетей и видеоблогов.

Лёгкий и компактный

У объектива Tokina SZ 8mm F2.8 FISH-EYE лёгкая (280 г) и компактная (общая длина 52 мм) конструкция, что важно для современных беззеркальных камер.

Уникальный эффект перспективы

Сверхширокий угол обзора, уникальный эффект искажения перспективы и компактный дизайн делают этот объектив интересным для создания уникальных снимков для социальных сетей и видеоблогов.

Широкая диафрагма f/2.8

Tokina SZ 8mm F2.8 FISH-EYE - это светосильный объектив с диафрагмой f/2.8. За счёт использования оптических элементов с многослойным просветлением обеспечивается высокое светопропускание. Вкупе с открытой диафрагмой это позволяет вести съёмку с рук даже в условиях низкой освещённости.

Съёмка крупных планов

Минимальное расстояние фокусировки 10 см позволяет вести съёмку объектов крупным планом с широким охватом фона.

Съёмная бленда

У Tokina SZ 8mm F2.8 FISH-EYE съёмная бленда, что позволяет использовать объектив на полнокадровых камерах с получением эффекта "рыбьего глаза" в виде неполного кружка.

Диафрагма без кликов

У Tokina SZ 8mm F2.8 FISH-EYE кольцо управления диафрагмой без клик-механизма, что позволяет плавно управлять световым потоком и размытием фона в видеосъёмке.