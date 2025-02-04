Tokina SZ SUPER TELE 500mm F8 Reflex MF - это сверхдлиннофокусный объектив с катадиоптрической оптической схемой с постоянной светосилой F8. Объектив представляет собой компактную альтернативу стандартным телеобъективам, так как всё больше и больше фотографов стремятся к облегчению своего оборудования. Модель разработана с учётом потребностей активных путешественников, которые снимают пейзаж, птиц и животных в дикой природе. Для них важно, чтобы объектив был компактным и лёгким. Резьбовое крепление T-mount (шаг 0.75 мм, резьба 42 мм) позволяет использовать объектив с любой камерой с помощью недорогих адаптеров («хвостовиков»).

Оптическая схема

Внушительные 500 мм фокусного расстояния при такой компактности и лёгкости удалось реализовать благодаря катадиоптрической оптической конструкции. Зеркально-линзовые объективы включают в себя комбинацию из линз, имеющих зеркальное покрытие на внешней стороне стекла для отражения света назад и вперёд между концами линзы. Эта схема собирает свет, разрезая длину трубки пополам. Таким образом, конструкция делает физический размер объектива примерно в 3 раза короче обычного линзового. Объектив также имеет малый вес, поскольку зеркала намного легче оптического стекла.

Зеркальный объектив и беззеркальные камеры

Зеркально-линзовые объективы считаются устаревшими и неудобными механизмами из-за фиксированной апертуры, ручной фокусировки и отсутствия стабилизации изображения. Мы предлагаем снова открыть для себя все преимущества таких объективов, используя преимущества современных беззеркальных камер.

Легко фокусироваться. Функции поддержки фокусировки, такие как подсветка фокуса существенно упрощают процесс ручного наведения на фокус.

Меньше тряска. Многоосевые матричные системы стабилизации беззеркальных камер заставят вас забыть о смазывании снимков от тряски рук.

Больше никаких длинных выдержек. Новейшие беззеркальные камеры с высокой светочувствительностью ISO позволяют фотографу выбирать более высокую скорость затвора с минимальными пиксельными шумами на изображении.

Важные особенности

Лёгкий и компактный

Внешний корпус объектива Tokina SZ SUPER TELE 500mm F8 Reflex MF стал тоньше благодаря использованию новой технологии обработки, что делает объектив более лёгким по сравнению c аналогичными объективами с меньшим фокусным расстоянием. Объектив с фокусным расстоянием 500 мм и весом всего 310 г (без адаптера для крепления) можно легко носить в кармане или небольшой сумке. Для фотографов-путешественников, которые стремятся использовать лёгкое снаряжение, - это важные аргументы.

Оптика

Линзовые элементы внутри объектива покрыты многослойным антибликовым просветлением для эффективного пропускания света и, как следствие, для увеличения скорости затвора в условиях низкой освещённости. Зеркальные элементы имеют посеребрённое покрытие с высокой отражающей способностью и защитный антиоксидантный слой на задней стороне для увеличения срока службы.

Макросъёмка

Поле зрения составляет 4° 8' (по диагонали кадра), а минимальное расстояние фокусировки 1.7 м. Это дает масштаб 1:2.86, который позволяет уместить объект размером 6x9 см на весь кадр. Эти характеристики помогают фотографу избегать теней при съёмке крупным планом.

Специфичное боке

Благодаря оптической схеме, объектив имеет специфичное бубликообразное мягкое боке, которое особенно ценится среди многих фотографов.

Суперсжатие

Благодаря большому фокусному расстоянию объектив позволяет делать снимки с эффектом суперсжатия перспективы, когда фон выглядит ближе и увеличен по сравнению с основным объектом. Этот эффект добавляет фотографиям особенную атмосферу.

Бленда и фильтры

Tokina SZ SUPER TELE 500mm F8 Reflex MF позволяет использовать фильтры диаметром 72 мм (передняя резьба) и 30.5 мм (задняя резьба). Объектив поставляется с металлической блендой, которая накручивается на резьбу фильтра.

Универсальная система крепления

Tokina SZ SUPER TELE 500mm F8 Reflex MF имеет универсальное крепление T-mount (резьба 42 мм с шагом 0.75 мм), которое позволяет крепить объектив практически к любой камере.