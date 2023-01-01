Описание

Катадиоптрический (зеркально-линзовый) объектив для камер формата APS-C. Очень компактный и легкий для своего фокусного расстояния, что удобно для съемки в путешествиях и туристических походах, а также просто для ношения в течение дня. Невысокая цена делает его доступным для широкого круга любителей, которые хотят попробовать съемку на сверхдлиннофокусные объективы. Оптическая схема оптимизирована для подавления хроматических аберраций, переотражений и бликов, а длинный ход фокусировочного кольца (270°) обеспечивает точность наведения на резкость.

Особенностью зеркально-линзовых объективов является «бубличное» боке: расфокусированные блики отображаются не как круги, а как узкие кольца, что можно использовать в художественных целях. Вторым моментом, который можно использовать, является сильное сжатие перспективы: благодаря большому фокусному расстоянию объекты, расположенные вдали, отображаются значительно крупнее по отношению к объектам на переднем плане. Это позволяет, к примеру, увеличить луну или солнце в пейзажной фотографии.

Малая минимальная дистанция фокусировки (92 см) позволяет использовать объектив для съемки крупным планом (увеличение 1:2.5). К примеру, можно создавать впечатляющие портреты небольших животных или макроснимки цветов и насекомых.

Объектив полностью мануальный, фокусировка осуществляет только вручную. Если на зеркальных камерах это было бы довольно проблематично, то в современных беззеркальных камерах это не составляет большого труда благодаря яркому электронному видоискателю и функциям-ассистентам, таким как фокус-пикинг и увеличение выбранной области. Диафрагма фиксированная – f/7.1. На большинстве камер вы сможете использовать режим «приоритет диафрагмы», а если он недоступен – ручной режим экспозиции (М).

SZ 300mm f/7.1 PRO входит в линейку зеркально-линзовых объективов Tokina. Кроме него в ней выпускаются такие модели как

SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF

SZ Super Tele 500mm F8 Reflex MF

SZ 600mm PRO Reflex F8 MF CF

SZ 900mm PRO Reflex F11 MF CF

Эти объективы хорошо подходят для таких сюжетов как съемка птиц и дикой природы, съемка самолетов, пейзажная съемка, уличная фотография и так далее.