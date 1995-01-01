Набор Tilta Vintage Camera Cage Base Kit V2 для Sigma BF включает в себя металлическую рукоятку-хват Mounting Baseplate with Grip и штативный адаптер с «ласточкиным хвостом» стандарта Arca Swiss для быстрой установки камеры на совместимые штативы, электронные стабилизаторы DJI Ronin и в другие крепления. Все выполнено точно в стилистике самой камеры: снаружи голый металл цвет в цвет и с таким же рифлением поверхности, внутри силиконовые накладки, чтобы не поцарапать фотоаппарат.

Дополнительный выступ для пальцев упрощает захват камеры и будет особенно актуален для тех, кто любит фотографировать одной рукой. Доступ к батарейному отсеку и всем органам управления остается свободным.