Набор Tilta Vintage Camera Cage Base Kit для Sigma BF включает в себя рукоятку-хват с деревянной накладкой Mounting Baseplate with Wooden Grip и штативный адаптер с «ласточкиным хвостом» стандарта Arca Swiss для быстрой установки камеры на совместимые штативы, электронные стабилизаторы DJI Ronin и в другие крепления.

Накладка выполнена из натурального отполированного орехового дерева, поэтому ее цвет и древесный узор могут немного отличаться от экземпляра к экземпляру. Все выполнено точно в размер самой камеры, рукоятка садится плотно, без какого-либо люфта. С внутренней стороны предусмотрены силиконовые накладки, чтобы не царапать фотоаппарат.

Дополнительный выступ для пальцев упрощает захват камеры и будет особенно актуален для тех, кто любит фотографировать одной рукой. Доступ к батарейному отсеку и всем органам управления остается свободным.